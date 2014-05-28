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Продюсер «Тьмы» считает, что Netflix может заинтересовать российская фантастика

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Продюсер Эрик Бармак, бывший вице-президент отдела Netflix по созданию международного контента, рассказал в беседе с главой «Роскино» Евгенией Марковой, какие проекты в будущем могут заинтересовать стриминг-гиганта. По его словам, российским авторам стоит в первую очередь сделать упор на отечественную фантастику.

«Я бы попытался раскопать и развить русскую научную фантастику, — говорит Бармак. — Мне кажется, в русской фантастике есть множество миров, которые можно превратить в интересные сериалы или даже анимационные сериалы».

В качестве примера русской научной фантастики, на которую стоит обратить внимание, Бармак назвал «Пикник на обочине» братьев Стругацких. Продюсер признался, что с удовольствием бы поучаствовал в создании подобного проекта.

«Это уникальная, свежая и просто прекрасная фантастическая история», — считает продюсер.

По мнению Бармака, в данном случае важную роль играют сильные стороны, которые отличают контент разных стран. Продюсер уверен, что у испанских кинематографистов лучше получаются драмы, а Скандинавия известна в первую очередь по триллерам и детективам. Фантастика с хорошими спецэффектами может стать ключом к успеху для российских кинематографистов.

«Я бы хотел спросить вас: как вы думаете, что лежит в сердце русской личности? Так продюсерам будет проще добираться до интересного материала», — пояснил он.

Бармак отметил, что в России есть проекты, готовые для выхода на международный рынок, и много талантливых авторов, однако у иностранных компаний и прокатчиков просто нет нормальной возможности связаться с ними и узнать о потенциально интересных идеях. Он также добавил, что стриминг-платформы в основном интересуются готовыми проектами, которые не требуют дополнительных вложений в разработку.

В начале июня в интервью изданию «Медуза» продюсер Александр Цекало рассказал, что Netflix не торопится сотрудничать с российскими студиями и кинематографистами, потому что компанию не устраивают условия, по которым она должна работать в России.

Источник: «Бюллетень кинопрокатчика»

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