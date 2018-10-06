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Видео дня: Низкокачественный ремейк «Короля Льва»

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Эдер Кардосо, канадский аниматор и разработчик игр, опубликовал на своем YouTube-канале самодельный «ремейкобут» «Короля Льва». Автор не стал вкладывать миллионы долларов в производство и приглашать звезд на озвучку. Вместо этого он уложил весь сюжет в 24-минутное низкополигональное, абсурдное видео, в котором персонажи разговаривают компьютерными голосами, а за кадром звучит нелепая пародия на знакомую музыку.

«Король Лев» — история Симбы, наследника короля Муфасы. Уже в детстве любознательный малыш становится жертвой интриг своего завистливого дяди Шрама, мечтающего о власти. Симба познает горе утраты, предательство и изгнание, но в конце концов обретает верных друзей и находит любимую. Закаленный испытаниями, он в нелегкой борьбе отвоевывает свое законное место в круге жизни, осознав, что значит быть настоящим королем.

Новая версия мультфильма вышла в 2019-м и стала одним из самых кассовых фильмов года. Лента собрала в прокате 1,6 млрд долларов и принесла студии Disney около 580 млн долларов чистой прибыли.

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