Видео дня: Низкокачественный ремейк «Короля Льва»

Эдер Кардосо, канадский аниматор и разработчик игр, опубликовал на своем YouTube-канале самодельный «ремейкобут» «Короля Льва». Автор не стал вкладывать миллионы долларов в производство и приглашать звезд на озвучку. Вместо этого он уложил весь сюжет в 24-минутное низкополигональное, абсурдное видео, в котором персонажи разговаривают компьютерными голосами, а за кадром звучит нелепая пародия на знакомую музыку.

«Король Лев» — история Симбы, наследника короля Муфасы. Уже в детстве любознательный малыш становится жертвой интриг своего завистливого дяди Шрама, мечтающего о власти. Симба познает горе утраты, предательство и изгнание, но в конце концов обретает верных друзей и находит любимую. Закаленный испытаниями, он в нелегкой борьбе отвоевывает свое законное место в круге жизни, осознав, что значит быть настоящим королем.

Новая версия мультфильма вышла в 2019-м и стала одним из самых кассовых фильмов года. Лента собрала в прокате 1,6 млрд долларов и принесла студии Disney около 580 млн долларов чистой прибыли.