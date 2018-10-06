Вышел тизер фильма «Мы», экранизации антиутопии Евгения Замятина

Кинокомпания «Централ Партнершип» опубликовала первый тизер фантастической картины «Мы». Сюжет фильма основан на одноименном романе Евгения Замятина, написанном в 1920 году и рассказывающем о мире будущего, где люди лишились индивидуальности, их жизни полностью регламентированы, а за каждым шагом следит государство.

Действие «Мы» разворачивается где-то в XXVI веке, после Великой войны, которая привела к исчезновению практически всего населения планеты. Остатки человечества живут в совершенном Едином Государстве. Несмотря на авторитарную систему, где у каждого жителя свой порядковый номер, униформа, стеклянные дома и секс по расписанию, в обществе царят счастье и гармония. Инженер Д-503 считает такую жизнь идеальной и воспевает ее, вкладывая все свои знания и талант в строительство сверхмощного космического корабля. Случайная встреча с женщиной И-330 полностью переворачивает представление Д-503 о себе. Он с подлинным ужасом открывает в себе неконтролируемые «древние» порывы, чувства и страсти.