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Вышел тизер фильма «Мы», экранизации антиутопии Евгения Замятина

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Кинокомпания «Централ Партнершип» опубликовала первый тизер фантастической картины «Мы». Сюжет фильма основан на одноименном романе Евгения Замятина, написанном в 1920 году и рассказывающем о мире будущего, где люди лишились индивидуальности, их жизни полностью регламентированы, а за каждым шагом следит государство.

Действие «Мы» разворачивается где-то в XXVI веке, после Великой войны, которая привела к исчезновению практически всего населения планеты. Остатки человечества живут в совершенном Едином Государстве. Несмотря на авторитарную систему, где у каждого жителя свой порядковый номер, униформа, стеклянные дома и секс по расписанию, в обществе царят счастье и гармония. Инженер Д-503 считает такую жизнь идеальной и воспевает ее, вкладывая все свои знания и талант в строительство сверхмощного космического корабля. Случайная встреча с женщиной И-330 полностью переворачивает представление Д-503 о себе. Он с подлинным ужасом открывает в себе неконтролируемые «древние» порывы, чувства и страсти.

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте фильм в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

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Мрачный экшен о 16-летнем шпионе — экранизация культовых книг Энтони Хоровица
В главных ролях:Отто Фаррант, Брэнок О’Коннор
Режиссер:Андреас Прохаска
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