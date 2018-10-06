«Польские „Пятьдесят оттенков серого“» стали неожиданным хитом Netflix

Эротическая драма «365 дней», также известная как «польские „Пятьдесят оттенков серого“», за несколько дней стала самым просматриваемым фильмом на Netflix. Картина появилась в каталоге стрим-сервиса 7 июня и быстро достигла первого места в топе. Подобный уровень популярности удалось достигнуть в первую очередь благодаря откровенным секс-сценам, которые стали основой для нового челленджа в TikTok.

Лента Барбары Бяловас основана на одноименном романе Бланки Липински. В центре сюжета — Массимо Торичелли, член сицилийской мафиозной семьи, который после убийства отца вынужден взять на себя его обязанности. Однажды он замечает на улице женщину, Лауру Бель, и становится одержим ею. Она успешна в профессии, но в личной жизни ей не хватает страсти. Лаура делает последнюю попытку сохранить отношения и вместе с партнером и друзьями летит на Сицилию. Там у нее на пути встает Массимо — самый опасный мужчина на острове, который похищает ее и дает 365 дней, чтобы она полюбила его. Если этого не случится, он готов отпустить ее.

«365 дней» вышли в Польше в феврале и стали хитом проката, собрав более 9 млн долларов. Спорная тема фильма (похищение, стокгольмским синдром) и сцены секса привлекли внимание публики и породили сравнение с «Пятьюдесятью оттенками серого». Секс-сцены также захватили соцсети и породили в TikTok челлендж, участники которого смотрят и реагируют на откровенные эпизоды из фильма. На данный момент в TikTok опубликовано более 14 миллионов видео, посвященных «365 дням».

Популярность в TikTok помогла фильму вырваться на первое место благодаря своеобразной системе подсчета просмотров. В случае Netflix просмотр учитывается, если после запуска прошло как минимум две минуты. В данном случае выбор пользователя уже считается сознательным. При этом не имеет значения, посмотрел ли пользователь две минуты первого эпизода сериала или полуторачасового фильма.

Вероятно, узнав о картине и эротических сценах из соцсетей, любопытные зрители запускали «365 дней», просматривали несколько моментов и прекращали просмотр. Система, однако, засчитывала это как полноценный просмотр, и в скором времени лента вырвалась на первое место. Отдельно стоит отметить, что новые проекты часто быстро поднимаются на вершину топа, хотя популярность секс-сцен в «365 днях» наверняка позволит картине подольше сохранить высокую позицию.

Источник: IndieWire