Вышел трейлер screenlife-сериала Семена Слепакова «Окаянные дни»

Видеоплатформа PREMIER представила первый трейлер сериала-антологии «Окаянные дни», снятого в форме screenlife. Сценарий проекта написал Семен Слепаков в соавторстве с Максимом Туханиным («Домашний арест»), а главные роли в сериале исполнили Федор Бондарчук, Анна Михалкова, Павел Деревянко, Александр Робак, Татьяна Догилева, Тимофей Трибунцев, Юлия Топольницкая, Владимир Епифанцев, Мария Машкова и Александр Ильин.

«Окаянные дни» состоят из историй о людях в изоляции, где смешались рассказы об измене, деньгах, отдыхе и чиновниках. В одном эпизоде ученый-энтомолог вместо заслуженного отдыха получает две недели карантина вдали от дома, а в другом жена пытается выяснить, действительно ли муж ей изменяет. Отдельные серии будут посвящены разборкам интернет-оппозиционера с братом-чиновником и попыткам инспектора ДПС заработать на взятках удаленно.

«Окаянные дни» стартуют на PREMIER с 11 июня.