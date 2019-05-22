КиноПоиск

Тимур Бекмамбетов предложил сделать сиквел «Особо опасен» в формате screenlife

Обсудить0

В беседе с Deadline продюсер Тимур Бекмамбетов заявил, что продолжение его боевика «Особо опасен» надо снимать в screenlife-формате, когда действие в основном происходит на экране мониторов. По мнению Бекмамбетова, в наше время профессиональным убийцам странно использовать обычное огнестрельное оружие.

«Может, сделаю сиквел в формате screenlife, — заметил Бекмамбетов на вопрос о планах на будущее. — Не могу представить, что убийца в современном мире будет бегать с оружием. Зачем? Он бы использовал дроны, он бы, скорее, использовал компьютерные технологии. Больше нет нужды загибать траекторию полета пули. Надо загибать идеи».

«Особо опасен» — адаптация одноименного комикса Марка Миллара и Дж. Дж. Джонса, рассказывающая о секретном обществе киллеров, втайне от всех контролирующих судьбу человечества. Однажды к ним присоединяется Уэсли Гибсон, сын легендарного убийцы, постепенно понимающий, что организация прогнила изнутри.

Фильм стал первым опытом работы Бекмамбетова в Голливуде и показал в прокате неплохой результат, собрав 341 млн долларов при заявленном бюджете в 75 млн долларов.

Сейчас Бекмамбетов занимается активным продвижением screenlife и заключил с Universal сделку на производство пяти проектов в этом формате. Недавно продюсер вместе с Игорем Цаем сформировал кинокомпанию Interface Films, которая сосредоточится на создании фильмов в формате screenlife. На данный момент они работают над новой экранизацией трагедии Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта» — «Р#Д». По словам Бекмамбетова, у них в планах сделать около 50 screenlife-фильмов.

Кроме этого, Бекмамбетов занят работой над военной картиной «Фау-2. Побег из ада». Лента расскажет о советском летчике Михаиле Девятаеве, который во времена Великой Отечественной войны совершил побег из фашистского плена на угнанном самолете, захватив с собой секретное оружие врага — разработки по программе FAU 2. Съемки проходили на киностудии «Ленфильм», но в середине марта были приостановлены в связи с пандемией коронавируса. На данный момент неизвестно, когда планируется возобновить производство картины.

Источник: Deadline

КиноПоиск в Telegram

Мгновенные киноновости в нашем Telegram, быстрее только Флэш

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:
Мрачный экшен о 16-летнем шпионе — экранизация культовых книг Энтони Хоровица
В главных ролях:Отто Фаррант, Брэнок О’Коннор
Режиссер:Андреас Прохаска
Смотрите по подписке
Смотреть

Смотрите также

Автор «Перси Джексона» отказывается смотреть экранизации своих романов

Автор «Перси Джексона» отказывается смотреть экранизации своих романов

Вчера17
Режиссер «Другого» снимет новую часть «Зловещих мертвецов»

Режиссер «Другого» снимет новую часть «Зловещих мертвецов»

8 июня16
Синий сверхскоростной ежик вернется на экраны в продолжении «Соник в кино»

Синий сверхскоростной ежик вернется на экраны в продолжении «Соник в кино»

29 мая2
Сцену со взрывом самолета из нового трейлера «Довода» снимали вживую, без графики

Сцену со взрывом самолета из нового трейлера «Довода» снимали вживую, без графики

22 мая19

Главное сегодня

Выбор редакции

«Нормальные люди», «Голливуд» и «Беги»: 13 лучших сериалов весны

Сегодня5
«Нормальные люди», «Голливуд» и «Беги»: 13 лучших сериалов весны
13 или 30? Определите возраст актера, играющего подростка

Тест13 или 30? Определите возраст актера, играющего подростка

Сегодня18
Продюсер «Тьмы» считает, что Netflix может заинтересовать российская фантастика

Продюсер «Тьмы» считает, что Netflix может заинтересовать российская фантастика

58 минут назад2
«Великая»: Хулиганский капустник про Екатерину II
В предыдущих сериях

Подкаст«Великая»: Хулиганский капустник про Екатерину II

Вчера5
Сериал «Чики»: Жаркая кубанская готика с Ириной Горбачевой и Антоном Лапенко
Сериалы

Сериал «Чики»: Жаркая кубанская готика с Ириной Горбачевой и Антоном Лапенко

Вчера8
Цветное кино: 11 главных фильмов о расовом вопросе

Цветное кино: 11 главных фильмов о расовом вопросе

6 октября 201851
Видео дня: Низкокачественный ремейк «Короля Льва»
Бюро находок

Видео дня: Низкокачественный ремейк «Короля Льва»

3 часа назад3
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт