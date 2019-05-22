Тимур Бекмамбетов предложил сделать сиквел «Особо опасен» в формате screenlife

В беседе с Deadline продюсер Тимур Бекмамбетов заявил, что продолжение его боевика «Особо опасен» надо снимать в screenlife-формате, когда действие в основном происходит на экране мониторов. По мнению Бекмамбетова, в наше время профессиональным убийцам странно использовать обычное огнестрельное оружие.

«Может, сделаю сиквел в формате screenlife, — заметил Бекмамбетов на вопрос о планах на будущее. — Не могу представить, что убийца в современном мире будет бегать с оружием. Зачем? Он бы использовал дроны, он бы, скорее, использовал компьютерные технологии. Больше нет нужды загибать траекторию полета пули. Надо загибать идеи».

«Особо опасен» — адаптация одноименного комикса Марка Миллара и Дж. Дж. Джонса, рассказывающая о секретном обществе киллеров, втайне от всех контролирующих судьбу человечества. Однажды к ним присоединяется Уэсли Гибсон, сын легендарного убийцы, постепенно понимающий, что организация прогнила изнутри.

Фильм стал первым опытом работы Бекмамбетова в Голливуде и показал в прокате неплохой результат, собрав 341 млн долларов при заявленном бюджете в 75 млн долларов.

Сейчас Бекмамбетов занимается активным продвижением screenlife и заключил с Universal сделку на производство пяти проектов в этом формате. Недавно продюсер вместе с Игорем Цаем сформировал кинокомпанию Interface Films, которая сосредоточится на создании фильмов в формате screenlife. На данный момент они работают над новой экранизацией трагедии Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта» — «Р#Д». По словам Бекмамбетова, у них в планах сделать около 50 screenlife-фильмов.

Кроме этого, Бекмамбетов занят работой над военной картиной «Фау-2. Побег из ада». Лента расскажет о советском летчике Михаиле Девятаеве, который во времена Великой Отечественной войны совершил побег из фашистского плена на угнанном самолете, захватив с собой секретное оружие врага — разработки по программе FAU 2. Съемки проходили на киностудии «Ленфильм», но в середине марта были приостановлены в связи с пандемией коронавируса. На данный момент неизвестно, когда планируется возобновить производство картины.

Источник: Deadline