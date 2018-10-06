КиноПоиск

Джейк Джилленхол сыграет в триллере по сценарию автора «Голоса монстра» и «Поступи хаоса»

Обсудить0

Джейк Джилленхол исполнит главную роль в экранизации комикса «Снежная слепота» («Snow Blind»). Инсайдеры описывают проект как смесь «Пленниц» Дени Вильнёва и «На холостом ходу» Сидни Люмета.

«Снежная слепота» рассказывает о подростке по имени Тедди, который вместе со своей семьей живет на Аляске. Однажды он публикует в соцсетях фото своего отца, и вскоре в его дом заявляются сотрудники ФБР, от которых Тедди узнает, что его родители входят в программу защиты свидетелей. Позднее в городе появляется человек, который жаждет отомстить семье Тедди. 

Какая роль досталась Джилленхолу, не уточняется.

Сценарий адаптации напишет Патрик Несс, автор книг «Голос монстра» и «Поступь хаоса», а режиссером выступит Густав Меллер, постановщик триллера «Виновный», получившего приз зрительских симпатий на фестивале «Сандэнс». 

Дата релиза «Снежной слепоты» пока не объявлена.

Источник: Deadline

КиноПоиск в Telegram

Мгновенные киноновости в нашем Telegram, быстрее только Флеш

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:

Смотрите также

Павел Деревянко рассказал Дудю, как плакал на мультфильмах Pixar

Павел Деревянко рассказал Дудю, как плакал на мультфильмах Pixar

20 мая6
Эндрю Скотт тоже дал интервью из изоляции. В отличие от Паттинсона, он занимается спортом и не грустит

Эндрю Скотт тоже дал интервью из изоляции. В отличие от Паттинсона, он занимается спортом и не грустит

18 мая5
Итан Хоук снял музыкальное видео для своей дочери

Итан Хоук снял музыкальное видео для своей дочери

29 апреля2
Даррен Аронофски хотел снять фильм о Бэтмене с Хоакином Фениксом в главной роли

Даррен Аронофски хотел снять фильм о Бэтмене с Хоакином Фениксом в главной роли

17 апреля8

Главное сегодня

В предыдущих сериях

Подкаст«Великая»: Хулиганский капустник про Екатерину II

Вчера3
«Великая»: Хулиганский капустник про Екатерину II
Сериал «Чики»: Жаркая кубанская готика с Ириной Горбачевой и Антоном Лапенко
Сериалы

Сериал «Чики»: Жаркая кубанская готика с Ириной Горбачевой и Антоном Лапенко

Вчера7
Цветное кино: 11 главных фильмов о расовом вопросе

Цветное кино: 11 главных фильмов о расовом вопросе

6 октября 201848
Джейк Джилленхол сыграет в триллере по сценарию автора «Голоса монстра» и «Поступи хаоса»

Джейк Джилленхол сыграет в триллере по сценарию автора «Голоса монстра» и «Поступи хаоса»

Вчера0
«Транс-женщины — женщины»: Дэниэл Рэдклифф ответил на слова Дж. К. Роулинг о половой принадлежности

«Транс-женщины — женщины»: Дэниэл Рэдклифф ответил на слова Дж. К. Роулинг о половой принадлежности

Вчера18
Реконструкция «Бумажного дома»: Как провалившийся в Испании сериал стал хитом Netflix
Сериалы

Реконструкция «Бумажного дома»: Как провалившийся в Испании сериал стал хитом Netflix

6 июня35
Что выходит на КиноПоиск HD в июне: «Алекс Райдер», «Дитя погоды» и «Водоворот»
КиноПоиск HD

Что выходит на КиноПоиск HD в июне: «Алекс Райдер», «Дитя погоды» и «Водоворот»

2 июня10
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт