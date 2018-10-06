Джейк Джилленхол сыграет в триллере по сценарию автора «Голоса монстра» и «Поступи хаоса»

Джейк Джилленхол исполнит главную роль в экранизации комикса «Снежная слепота» («Snow Blind»). Инсайдеры описывают проект как смесь «Пленниц» Дени Вильнёва и «На холостом ходу» Сидни Люмета.

«Снежная слепота» рассказывает о подростке по имени Тедди, который вместе со своей семьей живет на Аляске. Однажды он публикует в соцсетях фото своего отца, и вскоре в его дом заявляются сотрудники ФБР, от которых Тедди узнает, что его родители входят в программу защиты свидетелей. Позднее в городе появляется человек, который жаждет отомстить семье Тедди.

Какая роль досталась Джилленхолу, не уточняется.

Сценарий адаптации напишет Патрик Несс, автор книг «Голос монстра» и «Поступь хаоса», а режиссером выступит Густав Меллер, постановщик триллера «Виновный», получившего приз зрительских симпатий на фестивале «Сандэнс».

Дата релиза «Снежной слепоты» пока не объявлена.