Киану Ривз путешествует во времени в первом тизере комедии «Билл и Тед»

В сети появился первый трейлер комедии «Билл и Тед» — продолжения фильмов «Невероятные приключения Билла и Теда» и «Новые приключения Билла и Теда». Киану Ривз и Алекс Уинтерс снова вместе на экране, чтобы опять отправиться в путешествие во времени.

В юности Билл и Тед рассчитывали стать настоящими рок-богами, авторами песни, которая в будущем спасет мир. Однако реальность взяла свое: о музыке уже пришлось забыть, а вместо этого найти спокойную работу, чтобы обеспечить семью.

Но и здесь все не клеится: браки разваливаются, собственные дети в них разочарованы. Все меняется с появлением пришельца из будущего. Он сообщает, что у Билла и Теда есть лишь 78 минут, чтобы написать песню и спасти Вселенную от гибели. Время на исходе, и приятели, уставшие от быта, с радостью берутся за дело, отправляясь в новое путешествие по различным эпохам в поисках вдохновения. Компанию им составят их же дочери, несколько исторических личностей и легендарных музыкантов.