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Киану Ривз согласился на четвертую «Матрицу» из-за сценария Ланы Вачовски

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В интервью журналу Empire Киану Ривз и Кэри-Энн Мосс рассказали, что подтолкнуло их вернуться в мир «Матрицы» и сняться в четвертой части фантастической франшизы. По словам актеров, в первую очередь их заинтересовала история продолжения, которую они называют чудесной и невероятно глубокой.

«Лана Вачовски написала прекрасный сценарий и чудесную историю, которая нашла во мне отклик, — говорит Ривз. — Это единственная причина, почему я взялся за проект. Потрясающе, что появилась возможность вновь поработать с Ланой. Мне кажется, в этой истории есть что-то значимое, и мы можем получить в ней пищу для размышления».

«Никогда бы не подумала, что это случится, — заметила Мосс. — Я об этом даже не думала. Когда мне рассказали о проекте — с его невероятной глубиной, целостностью и артистичностью — я подумала: „Это настоящий подарок“. Было чрезвычайно интересно».

Подробностей сюжета четвертой «Матрицы» пока нет. Студия Warner и режиссер Лана Вачовски всеми силами скрывают детали проекта. Есть лишь неподтвержденные слухи, согласно которым в фильме появится молодой Морфеус — в оригинальных фильмах его сыграл Лоренс Фишбёрн.

Ривз и Мосс вновь сыграют Нео и Тринити. Джада Пинкетт Смит вернется в роли Найоби. В проекте также задействованы Приянка Чопра, Джонатан Грофф, Джессика Хенвик, Яхья Абдул-Матин II и Нил Патрик Харрис, который, предположительно, предстанет в образе главного злодея. Режиссеры «Джона Уика» Чад Стахелски и Дэвид Литч отвечают за боевую хореографию, а также помогают с тренировками актеров и каскадеров.

16 марта Warner Bros. заморозила съемки «Матрицы 4» из-за вспышки коронавируса. Работа над фильмом проходила в Берлине. Когда она продолжится, пока не ясно. Премьера картины по-прежнему запланирована на 20 мая 2021 года.

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте фильм в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

Источник: Empire

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