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Кадр из фильма «Охотник на монстров»: Новое оружие для Миллы Йовович

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В сети появился новый кадр из приключенческой картины «Охотник на монстров» — экранизации одноименной видеоигры. На нем изображена Милла Йовович, исполнительница роли Натали Артемис, вероятно, в сцене сражения с неким чудовищем. На руке героини можно заметить Slinger — оружие охотников, представленное в игре «Monster Hunter: World».

«Monster Hunter» — серия видеоигр компании Capcom. Игрок берет на себя роль охотника в фэнтезийном мире, занимаясь выслеживанием и убийством разнообразных фантастических животных. Добыча от охоты позволяет игроку развивать своего персонажа, осваивая новые навыки и создавая улучшенное снаряжение для охоты на более крупных и опасных зверей. «Monster Hunter» может похвастаться детально проработанным миром, но сюжет прописан в общих чертах.

Главной героиней фильма станет лейтенант Артемис (Йовович), которая вместе с солдатами элитного отряда попадает в параллельный мир, где обитают разнообразные монстры. Закаленные бойцы, привыкшие воевать в самых горячих точках планеты, оказываются в необычной ситуации и вынуждены использовать все свои навыки, чтобы пережить встречу с фантастическими тварями. Спасти героев может только загадочный Охотник (Тони Джаа), который, как никто, умеет убивать монстров.

По словам Йовович, съемки большинства сцен «Охотника на монстров» проходили в Южной Африке при 50-градусной жаре. Перед началом производства она тщательно подготовилась к роли: жила на военной базе, общалась с рейнджерами армии США в попытке лучше понять свою героиню.

Премьера «Охотника на монстров» запланирована на 4 сентября 2020 года.

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте фильм в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

Источник: Mantan-web

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