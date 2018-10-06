Хартли Сойер уволен из сериала «Флэш» из-за старых гомофобных и мизогинистских шуток

Создатели «Флэша» приняли решение разорваться отношения с Хартли Сойером, сыгравшим Ральфа Дибни в последних трех сезонах сериала. Это было сделано после того, как в сети появились скриншоты старых Twitter-постов актера с расистскими, гомофобными и мизогинистскими высказываниями.

«Хартли Сойер не вернется в седьмом сезоне „Флэша“, — говорится в официальном заявлении. — Что касается постов мистера Сойера в соцсетях, то мы не терпим унизительных высказываний, целью которых становятся чья-то раса, национальность, происхождение, пол или сексуальная ориентация. Подобные высказывания противоречат нашим ценностям и принципам, которые призваны создавать и продвигать безопасное, инклюзивное и продуктивное рабочее пространство».

Twitter Сойера был удален, но скриншоты его постов, написанных до первого появления во «Флэше», остались в сети и обсуждались последние несколько недель. «Думаю, я бы мог работать на фабрике сисек и быть счастливым», — написал Сойер в одном твите. «К слову, шутки о зоофилии не смешные. Только если животное, о котором идет речь, — это моя будущая теща», — говорится в другом посте. Среди его постов также есть и такие: «Засыпаю на диване словно педофил/мой брат», «Тема для разговора: все женщины должны быть на секс-фермах», «У магазина, где я напал на мою бывшую lol».

После увольнения Сойер опубликовал извинения за свои слова в Instagram.

«Моя слова, независимо от того, чтобы быть написанными в попытке насмешить, были оскорбительными и некорректными, — написал актер. — Мне стыдно, что я был способен на столь ужасные попытки привлечь к себе внимание. Я глубоко сожалею. Это было неприемлемое поведение».

«Мне стыдно, я разочарован в себе за собственное прошлое невежество, — продолжает Сойер. — Хотелось бы уточнить: они [посты] не отражают того, кем я стал сейчас. Но то, кем я себя вижу, не отменяет эффекта моих слов на других или моей ответственности за них. Мне очень жаль».

В июле 2018-го в похожей ситуации оказался Джеймс Ганн: студия Disney уволила его с поста режиссера «Стражей Галактики» из-за старых твитов. В мае того же года канал ABC закрыл сериал «Розанна» после расистского высказывания Розанны Барр, исполнительницы главной роли. Осенью 2019-го комика Шейна Гиллиса уволили из передачи «Субботним вечером в прямом эфире» из-за прошлых спорных высказываний.

Источник: THR

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