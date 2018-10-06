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Режиссер «Другого» снимет новую часть «Зловещих мертвецов»

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Брюс Кэмпбелл рассказал о работе над следующей частью «Зловещих мертвецов». По его словам, новый фильм серии будет называться «Evil Dead Now» («Зловещие мертвецы сегодня»), а режиссером выступит Ли Кронин, постановщик хоррора «Другой». Он же напишет сценарий.

Актер также добавил, что в фильме не стоит ждать Эша, которого он играл в оригинальной трилогии. Как отмечает Empire, вместо него протагонистом может стать женский персонаж. Студия надеется сделать более современное кино, поэтому в центре в истории окажутся простые люди. 

Первые «Зловещие мертвецы» вышли в 1981 году. Хоррор Сэма Рэйми рассказывал о группе молодых людей, которые решают уединиться загородном доме. В старой хижине они находят загадочную книгу с заклинанием, прочитав которое пробуждают зловещих демонов. Впоследствии Рэйми снял два продолжения.

В 2013 году вышел перезапуск «Зловещие мертвецы: Черная книга», собравший в прокате 97 млн долларов при бюджете в 17 миллионов, а в 2015-м канал Starz выпустил сериал «Эш против зловещих мертвецов», действие которого развернулось спустя 30 лет после событий трилогии.

Дата релиза нового фильма пока не объявлена.

Источник: Empire

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