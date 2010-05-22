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«Он знал, что он мировой режиссер»: Вышел тизер документального фильма о Сергее Бондарчуке

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Документальный фильм расскажет о жизни и карьере режиссера Сергея Бондарчука, обладателя «Оскара», постановщика фильмов «Война и мир», «Они сражались за Родину» и «Ватерлоо». Его сын, Федор Бондарчук, продюсирует проект через кинокомпанию Art Pictures. 

Работа над картиной проходила в России, Франции, Великобритании, Италии и Лос-Анджелесе. В нее войдут интервью с коллегами, современниками и семьей Бондарчука, включая Жан-Люка Годара, Марту Де Лаурентис и Катарину Кубрик.

Сергей Бондарчук — один из самых известных советских кинематографистов. Он начинал карьеру в качестве актера и заслужил народное признание за роли в фильмах «Тарас Шевченко», «Отелло», «Шли солдаты...». В 1959 году дебютировал в режиссуре с военной драмой «Судьба человека», а его следующим проектом стала масштабная картина «Война и мир», адаптация романа Льва Толстого. В 1969-м картина удостоилась премий «Оскар» и «Золотой глобус» как лучший иностранный фильм.

Фильм приурочен к круглой дате: 25 сентября 2020 года исполнится 100 лет со дня рождения режиссера.

Дата выхода «Бондарчука» пока не сообщается. Проект представят международным прокатчикам на виртуальном кинорынке Key Buyers Event, который пройдет в Москве с 8 по 15 июня.

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