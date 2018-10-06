Постановщица «Мандалорца» рассказала, как появилась сцена с Малышом Йодой и супом, ставшая мемом

После своего первого появления в «Мандалорце» Малыш Йода успел стать героем многих мемов. Один из них — кадр из четвертого эпизода, в котором он потягивает суп из миски, пока Мандалорец сражается с Карой Дюн. По словам режиссера серии Брайс Даллас Ховард, эта сцена появилась на свет благодаря ее дочери, которая присутствовала на площадке и постоянно интересовалась судьбой любимого персонажа.

«Мои дети были на площадке практически каждый день, — говорит Ховард. — И даже до начала съемок, когда мы работали над раскадровками эпизода, когда мы только все придумывали. Моя дочь заходила в монтажную, и, когда Малыша не было на экране, она наклонялась ко мне и спрашивала: „Где Малыш? Где Малыш? Где Малыш?“»

«Джон Фавро обратил на это внимание: „Ну да, если дети интересуются, где Малыш, то мы всегда должны знать, где находится Малыш“, — продолжает Ховард. — Для детей Малыш был настоящим, он мог оказаться в опасности, и они должны были каждый момент видеть, где он находится. Им нужно было знать, что с ним все в порядке. Из этого родилось несколько моментов, созданных потому, что мы хотели, чтобы все знали: Малыш в безопасности».

Вот несколько примеров мема с Малышом Йодой и супом.

«Каждая мама рождественским утром, наблюдая, как вы открываете подарки».

«Я наблюдаю, как моя жизнь разваливается на части у меня перед глазами».

«Я наблюдаю, как мой сосед собирается отправиться тусить ночью».

«Я из угла наблюдаю, как моя семья спорит».

«Мандалорец» — первый игровой сериал по «Звездным войнам». Он повествует о наемнике, живущем на краю обитаемой галактики, куда не дотягивается закон Новой Республики. Однажды герой получает заказ — доставить некий объект, которым оказывается зеленый младенец с большими ушами. Мандалорец решает пойти против своих работодателей и становится защитником ребенка.

Маленький Йода появился в конце первой серии «Мандалорца» и сразу стал любимцем публики. Очаровательный малыш моментально захватил интернет. На его основе делают игрушки и посвящают ему мемы, а режиссер Вернер Херцог признался, что при виде Малыша Йоды на площадке можно было расплакаться от переизбытка чувств.

Малыш Йода вернется на экраны во втором сезоне, выход которого запланирован на октябрь 2020-го. По словам Фавро, пандемия коронавируса не повлияла на дату релиза, и продолжение выйдет в назначенный срок.

«Нам повезло закончить съемки до карантина, — рассказал Фавро. — Благодаря тому, насколько продвинуты технологии Lucasfilm и ILM, мы смогли продолжить работу над эффектами, монтажом и постпродакшеном удаленно через системы, созданные для нас этими компаниями».

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Источник: TV Line и THR