КиноПоиск

Кеннет Брана не может точно сказать, играет ли он злодея в «Доводе» Кристофера Нолана

Обсудить0

В интервью Total Film Кеннет Брана признался, что до конца не уверен, какая роль ему досталась в новом фильме Кристофера Нолана «Довод». Если судить по трейлерам, то актер играет антагониста, но Брана считает, что на самом деле все не так однозначно.

«Учитывая природу проекта и того, как Крис во многом заново изобретает колесо, многие люди взаимодействуют с персонажем Джона Дэвида Вашингтона двумя ожидаемыми способами, — говорит Брана. — Так что я вполне могу быть антагонистом. Но опять-таки по мере развития истории все не совсем так, как того ожидаешь».

«Без шуток, я читал этот сценарий чаще, чем что-либо другое, где снимался до этого, — продолжает актер. — Наверное, это как решать кроссворд Times каждый день. Только вот при работе над фильмом или при чтении сценария от тебя не ожидается, да и не требуется, что ты будешь экспертом».

По словам Браны, он регулярно обсуждал с Ноланом своего персонажа, который менялся прямо на съемочной площадке, от сцены к сцене. «Тебя постоянно ждали сюрпризы», — добавил Брана.

Действие «Довода» развернется во время квантовой холодной войны, новой эпохи международного шпионажа. Главный герой (Вашингтон) становится агентом некой секретной организации, которая пытается остановить опасного террориста. Используя технику инверсии времени и слово «довод» он должен предотвратить конец света и спасти человечество от неминуемой гибели.

На данный момент релиз «Довода» запланирован на 15 июля 2020 года, но высока вероятность, что премьеру фильма в итоге перенесут на более поздний срок.

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте фильм в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

Источник: SYFY Wire

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:

Смотрите также

Кристофер Нолан нарушил традицию и перед съемками «Довода» не показывал фильмов для вдохновения

Кристофер Нолан нарушил традицию и перед съемками «Довода» не показывал фильмов для вдохновения

29 мая19
Теория дня: «Довод» Кристофера Нолана — тайный сиквел «Начала»
Бюро находок

Теория дня: «Довод» Кристофера Нолана — тайный сиквел «Начала»

27 мая29
Сцену со взрывом самолета из нового трейлера «Довода» снимали вживую, без графики

Сцену со взрывом самолета из нового трейлера «Довода» снимали вживую, без графики

22 мая19
Роберт Паттинсон дал интервью из изоляции. Рассказал про «Бэтмена», «Довод» и макароны

Роберт Паттинсон дал интервью из изоляции. Рассказал про «Бэтмена», «Довод» и макароны

12 мая6

Главное сегодня

КиноПоиск HD

Твидовая мафия: Разбираем стиль героев «Острых козырьков»

7 июня13
Твидовая мафия: Разбираем стиль героев «Острых козырьков»
Цветное кино: 11 главных фильмов о расовом вопросе

Цветное кино: 11 главных фильмов о расовом вопросе

6 октября 201835
Сериал «Чики»: Жаркая кубанская готика с Ириной Горбачевой и Антоном Лапенко
Сериалы

Сериал «Чики»: Жаркая кубанская готика с Ириной Горбачевой и Антоном Лапенко

Сегодня0
Режиссер «Другого» снимет новую часть «Зловещих мертвецов»

Режиссер «Другого» снимет новую часть «Зловещих мертвецов»

Вчера3
Реконструкция «Бумажного дома»: Как провалившийся в Испании сериал стал хитом Netflix
Сериалы

Реконструкция «Бумажного дома»: Как провалившийся в Испании сериал стал хитом Netflix

6 июня34
#БезМасок: Цапник, Сутулова, Бербер, Шпица и другие звезды в фотопроекте КиноПоиска

#БезМасок: Цапник, Сутулова, Бербер, Шпица и другие звезды в фотопроекте КиноПоиска

6 июня9
Что выходит на КиноПоиск HD в июне: «Алекс Райдер», «Дитя погоды» и «Водоворот»
КиноПоиск HD

Что выходит на КиноПоиск HD в июне: «Алекс Райдер», «Дитя погоды» и «Водоворот»

2 июня9
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт