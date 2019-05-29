Кеннет Брана не может точно сказать, играет ли он злодея в «Доводе» Кристофера Нолана

В интервью Total Film Кеннет Брана признался, что до конца не уверен, какая роль ему досталась в новом фильме Кристофера Нолана «Довод». Если судить по трейлерам, то актер играет антагониста, но Брана считает, что на самом деле все не так однозначно.

«Учитывая природу проекта и того, как Крис во многом заново изобретает колесо, многие люди взаимодействуют с персонажем Джона Дэвида Вашингтона двумя ожидаемыми способами, — говорит Брана. — Так что я вполне могу быть антагонистом. Но опять-таки по мере развития истории все не совсем так, как того ожидаешь».

«Без шуток, я читал этот сценарий чаще, чем что-либо другое, где снимался до этого, — продолжает актер. — Наверное, это как решать кроссворд Times каждый день. Только вот при работе над фильмом или при чтении сценария от тебя не ожидается, да и не требуется, что ты будешь экспертом».

По словам Браны, он регулярно обсуждал с Ноланом своего персонажа, который менялся прямо на съемочной площадке, от сцены к сцене. «Тебя постоянно ждали сюрпризы», — добавил Брана.

Действие «Довода» развернется во время квантовой холодной войны, новой эпохи международного шпионажа. Главный герой (Вашингтон) становится агентом некой секретной организации, которая пытается остановить опасного террориста. Используя технику инверсии времени и слово «довод» он должен предотвратить конец света и спасти человечество от неминуемой гибели.

На данный момент релиз «Довода» запланирован на 15 июля 2020 года, но высока вероятность, что премьеру фильма в итоге перенесут на более поздний срок.

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Источник: SYFY Wire