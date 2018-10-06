Первый канал объяснил, почему вместо титров «Брата 2» в эфире показали протесты в США

Пресс-служба Первого канала заявила, что телеканал не заменял титры «Брата 2» на кадры с протестами в США. Утверждается, что показ закончился после упоминания Сергея Бодрова и Алексея Балабанова, а видео с протестами под песню «Гудбай, Америка» группы «Наутилус Помпилиус» — часть новостной передачи «Время», которая началась по завершении фильма.

«Первый канал, как и другие большие каналы, не показывает финальные титры фильмов, — говорится в сообщении пресс-службы. — В случае с „Братом 2“ и его 20-летием нам показалось важным отметить двух главных создателей этой картины — Сергея Бодрова и Алексея Балабанова. Титрами с их именами показ фильма закончился. Ровно в 21:00 началась программа „Время“, первый сюжет которой вышел под песню группы „Наутилус Помпилиус“ „Гудбай, Америка“. А что касается возникших аллюзий, то настоящее творчество и спустя 20 лет остается актуальным».

Вечером 7 июня в сети обратили внимание, что вместо нормальных титров с именами всех причастных к созданию картины «Брат 2» закончился нарезкой роликов о протестах в США против полицейского беспредела. В выбранных телеканалом видео показывали агрессивные действия как демонстрантов, так и полиции.

Ситуацию с титрами «Брата 2» также прокомментировал продюсер картины Сергей Сельянов. Он уверен, что в данном случае Первый канал не нарушил закон об авторском праве.

«Крупные каналы получают права на использование фильмов, поэтому они ничего не нарушают, — отметил Сельянов. — Фильм „Брат ­2“ видели многие. Если бы это была премьера, можно было бы что-то говорить».

Он также добавил, что нужно смотреть, как была сделана замена — «тупо или талантливо».