В новом Looney Tunes персонажи не будут использовать огнестрельное оружие

На фоне ситуации с огнестрельным оружием в США создатели нового мультсериала Looney Tunes решили исключить из проекта охотничьи ружья и пистолеты. Элмер Фадд или Йосемитский Сэм по-прежнему будут использовать разные опасные предметы и жестокие способы, но ружей и пистолетов в их арсенале не будет.

«Мы не используем огнестрельное оружие, — заявил исполнительный продюсер сериала Питер Браунгардт. — Но мы можем использовать мультяшное насилие, взрывчатку, всякие штуки от ACME. Все это досталось нам в наследство».

Looney Tunes — серия анимационных короткометражек, в которых разные персонажи (кролик Багз Банни, утка Даффи Дак, кот Сильвестр, поросенок Поки Пиг, Хитрый Койот) гоняются друг за другом и попадают в разные комичные ситуации. Оригинальный мультсериал выходил с 1930-го по 1969-й и насчитывает почти 250 эпизодов. В последующие десятилетия знакомые мультперсонажи несколько раз возвращались на экраны, но новый Looney Tunes — первый проект, выполненный максимально близко к оригиналу.

«Я всегда думал: „А что если бы Warner Bros никогда не прекратила выпускать мультфильмы Looney Tunes?“ — заметил Браунгардт. — Насколько это было возможно, мы подходили к производству именно с этой точки зрения».

Мультсериал Looney Tunes выходит на стрим-сервисе HBO Max и пользуется большим спросом. В общей сложности планируется выпустить 80 эпизодов, в среднем по 11 минут каждый.

Источник: New York Times