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Первый канал заменил финальные титры фильма «Брат 2» на кадры с протестами в США

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Во время показа картины Алексея Балабанова «Брат 2» Первый канал вместо финальных титров с актерским составом и съемочной группой фильма показал кадры с протестами в США. Видео, на которых протестующие переворачивают машины, а полицейские бьют их дубинками, демонстрировали под песню группы «Наутилус Помпилиус» «Гудбай, Америка», звучавшую на оригинальных титрах.

В пресс-службе Первого канала отметили, что они, как и другие крупные телеканалы, никогда показывают финальные титры фильмов. Утверждается, что видео с протестами — часть новостной передачи «Время», которая началась сразу после завершения фильма.

Подробнее о том, как создавался саундтрек «Брата 2» можно узнать из подкаста «Шум и яркость».

25 мая чернокожий мужчина Джордж Флойд из Миннеаполиса скончался во время ареста. Полицейский, задержавший его по подозрению в подделке документов, прижал ему коленом шею и продержал так более 7 минут, пока Флойд не задохнулся. Очередная смерть чернокожего от рук полиции вызвала в США негодование, и люди вышли на улицы, требуя справедливости и призывая к полицейской реформе в стране. Через несколько дней похожие протесты начались в Лондоне, Париже и других городах мира.

Подробнее о ситуации с протестами и реакции Голливуда КиноПоиск рассказывал в отдельном материале.

Источник: «Медиазона»

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