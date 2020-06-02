Фильм «Прислуга» вновь популярен на фоне протестов, но активисты призывают не смотреть его

1 июня в каталоге Netflix появилась драма «Прислуга» с Эммой Стоун и Виолой Дэвис. Интерес к фильму вырос на фоне протестов против расизма, которые проходят в США после гибели Джорджа Флойда. В течение 4 июня картина была самой популярной на стриминге среди пользователей США, однако многие зрители призвали не смотреть ее.

Критика вызвана тропом «белый спаситель» («white savior»), который встречается в кино и литературе. Как правило, в таких произведениях главным героем выступает белый человек, который, одолевая предрассудки, помогает героям другой расы и в процессе меняется сам.

События «Прислуги» происходят в 1960-е на фоне Движения за гражданские права чернокожих в США. Девушка по имени Скитер (ее играет Стоун) возвращается после учебы в Джексон, столицу штата Миссисипи. Она мечтает стать журналисткой и вскоре решает написать книгу, где будут собраны рассказы горничных о трудностях их работы и отношении к ним со стороны белых людей. Среди ее героинь две служанки — Эйбилин (Дэвис) и Минни (Октавия Спенсер).

С критикой фильма Тейта Тейлора выступили как журналисты, так и простые зрители. Вместо него они посоветовали посмотреть картины, сосредоточенные на чернокожих героях и снятые чернокожими режиссерами.

«Извините, но неправильные фильмы о "расовом примирении" типа "Прислуги" — последнее, что людям стоит смотреть. Если вам нужная подборка "черных" картин, чернокожие критики рады посоветовать действительно хорошие».

«НЕ СМОТРИТЕ **** "ПРИСЛУГУ" СМОТРИТЕ "ТРИНАДЦАТУЮ", "СЕЛЬМУ", "КОГДА ОНИ НАС УВИДЯТ". ЧТО УГОДНО, НО НЕ "ПРИСЛУГУ"».

«"Прислуга" — фильм о белом спасителе, но вы пока не готовы об этом говорить».

«Популярность "Прислуги" на Netflix — все, что вам нужно знать о самообразовании некоторые людей».

«Дорогие белые друзья, просмотр фильмов о белых спасителях типа "Прислуги" и "Невидимой стороны" не считается самообразованием. Пожалуйста, смотрите фильмы, снятые и написанные чернокожими людьми!!!».

«Утром прочла обращение Netflix и воодушевилась. Затем открыла каталог, чтобы глянуть что-то за обедом, и Netflix предложил мне посмотреть "Прислугу"! Это не тот фильм, которые люди, особенно белые, должны смотреть прямо сейчас».

«"Прислуга" — фильм с тропом "белый спаситель" о белых и чернокожих женщинах, где последних используют в качестве трамплина для развития белых героев».

В 2018 году Виола Дэвис, получившая за свою роль номинацию на «Оскар», призналась, что жалеет об участии в «Прислуге». По ее словам, режиссеру не удалось передать то, что испытывали афроамериканцы, работавшие на белых людей.

А в 2011 году с критикой выступила писательница Марта Саутгейт. В своей колонке она подчеркнула, что истории вроде «Прислуги» убеждают зрителей, что движение против расизма невозможно без белых людей, хотя идея этой борьбы принадлежит афроамериканцам.

Протесты против расизма и полицейского насилия начались в США после гибели чернокожего мужчины Джорджа Флойда. Во время задержания офицер прижал ему коленом шею и продержал так более 7 минут, пока Флойд не задохнулся (о реакции Голливуда на его смерть мы писали здесь).

На фоне массовых демонстраций студии открыли свободный доступ к фильмам о борьбе за социальную справедливость. В течение июня американские зрители могут бесплатно посмотреть судебную драму «Просто помиловать» и байопик о Мартине Лютере Кинге «Сельма».