Опрос КиноПоиска: Выбираем лучший саундтрек к зарубежному фильму

КиноПоиск запустил на своей странице «ВКонтакте» опрос, в котором пользователи могут выбрать лучший саундтрек из зарубежного фильма. Проголосовать можно как за оригинальные композиции, так и за лицензированные песни. Среди вариантов — музыка из «Звездных войн», «Криминального чтива», «На игле», «Гарри Поттера», «Титаника» и других картин.

Саундтреки из опроса доступны в плейлисте на «Яндекс.Музыке».

Голосуйте в опросе, выбирайте лучшую музыку из фильмов и предлагайте в комментариях свой вариант.