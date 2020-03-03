КиноПоиск

Опрос КиноПоиска: Выбираем лучший саундтрек к зарубежному фильму

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КиноПоиск запустил на своей странице «ВКонтакте» опрос, в котором пользователи могут выбрать лучший саундтрек из зарубежного фильма. Проголосовать можно как за оригинальные композиции, так и за лицензированные песни. Среди вариантов — музыка из «Звездных войн», «Криминального чтива», «На игле», «Гарри Поттера», «Титаника» и других картин.

Саундтреки из опроса доступны в плейлисте на «Яндекс.Музыке».

Голосуйте в опросе, выбирайте лучшую музыку из фильмов и предлагайте в комментариях свой вариант.

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