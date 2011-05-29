5 лучших трейлеров недели: «Объявлен мертвым», «Перри Мэйсон» и «Еще по одной»

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«Еще по одной»

Новая совместная работа Мадса Миккельсена и Томаса Винтерберга, режиссера «Охоты». На этот раз это история о четырех друзьях — учителях старшей школы, решивших проверить научную теорию, которая утверждает, что c самого рождения человек страдает от нехватки алкоголя в крови. Рискованный эксперимент поначалу дает интересный результат, но в итоге быстро выходит из-под контроля.

«Объявлен мертвым»

Социально-психологический хоррор, экранизация романа популярного японского писателя Юсукэ Киси вдогонку к уже двум существующим — японской и корейской версиям. Слегка стеснительный страховой агент сталкивается с семейством пролетариев, которое, как он подозревает, специально себя калечит, чтобы получать страховые выплаты. И вроде бы даже убило собственного малолетнего сына. Настоящим испытанием для героя станет психологическое противостояние с главой семьи в исполнении великого Энтони Вона. Любопытно, что автор первоисточника в молодости сам работал в страховой компании.

«Перри Мэйсон», первый сезон

Новая версия классического американского сериала 1950—1960-х о бравом адвокате, который собственноручно разбирается с проблемами своих клиентов. В Штатах имя Перри Мэйсона давно стало нарицательным и плотно связано с неподкупной честностью и порядочностью. В сериале он займется поисками пропавшего младенца, что в итоге приведет к заговору в высших кругах местной элиты. В России «Перри Мэйсон» выйдет в «Амедиатеке».

«Сквозь слезы я притворяюсь кошкой»

Аниме о школьнице, которой очень нравился одноклассник. Девушка не знала, как обратить на себя его внимание, и не придумала ничего лучше, кроме как обернуться белой кошечкой. Хоть и таким странным способом, но любовь объекта обожания завоевана, вот только возвращаться в человеческое обличье становится все труднее. Первоначально фильм должен был выйти в японский кинотеатральный прокат, но теперь появится на Netflix.

«Страна Лавкрафта»

Новый продюсерский проект Джей Джей Абрамса — сериал по мотивам одноименного романа Мэтта Раффа, соавтором адаптации которого выступил Джордан Пил. Действие романа начинается в 1954 году в Чикаго. 22-летний ветеран корейской войны Аттикус Блэк узнает об исчезновении отца и отправляется на его поиски на Северо-Восток США, в Новую Англию. Компанию ему составляют дядя Джордж и подруга детства Летишиа. Путь их лежит к поместью мистера Брэйтуайта, чьи предки владели предками Аттикуса. Во время путешествия Аттикус сталкивается с обыденными ужасами Америки времен расовой сегрегации и со странными монстрами, которые словно сошли со страниц книг Говарда Лавкрафта.