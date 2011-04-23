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Forbes: Джонсон, Рейнольдс и Джоли вошли в список самых высокооплачиваемых звезд мира

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Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей. Суммарный доход сотни человек, представленных в списке, составил 6,1 млрд долларов без учета налогов и выплат менеджерам, юристам и агентам. Этот показатель на 200 миллионов меньше, чем в 2019 году. Как отмечает издание, падение во многом вызвано пандемией COVID-19, из-за которой прекратили работу многие сферы, включая кинобизнес.

При подсчете учитывались доходы в период с июня 2019-го по май 2020 года. Список включает более 10 человек, причастных к киноиндустрии. Среди них есть, например, Дуэйн Джонсон и Райан Рейнольдс, заработавшие 87,5 и 71,5 млн долларов соответственно. При этом их обошел Тайлер Перри, который владеет 25% акций стриминга BET+ и киностудией Tyler Perry Studios.

Вот некоторые участники списка:

Более 300 миллионов участники рейтинга получили от стриминг-сервисов. Две трети этой суммы приходится на Netflix.

Источник: Forbes 

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