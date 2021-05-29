Сайт Inverse опросил 1200 фанатов «Звездных войн», чтобы выяснить, какую теорию о происхождении верховного лидера Сноука они считают самой правдивой. Загадочный персонаж дебютировал в «Пробуждении силы» и, прежде чем зрители успели узнать его историю, был убит в восьмом эпизоде. В итоге поклонники франшизы начали строить свои предположения, и самая популярная версия, по результатам опроса, состоит в том, что Сноук — клон император Палпатина.

Почти 400 читателей Inverse уверены, что Палпатин создал Сноука на основе собственного генетического материала. Эта версия вызывает несколько вопросов, особенно если учесть, что император, появившийся в девятом эпизоде, — сам по себе клон оригинального лорда ситхов.

Вторая по популярности теория, которую выбрали 360 человек, гласит, что Сноук — клон некоего безымянного ситха, незнакомого фанатам. По другой версии, Палпатин таким образом воскресил своего старого учителя Дарта Плэгиса, о котором рассказывал Энакину в «Мести ситхов». Этот вариант выбрали 260 опрошенных.

Самая странная версия, за которую проголосовало 100 человек, утверждает, что Сноук — клон моффа Таркина. Интересно, что эта теория основана лишь на том, что у студии была цифровая модель Таркина из фильма «Изгой-один», которую, уверены некоторые фанаты, изменили для создания Сноука. Внутри вселенной «Звездных войн» каких-либо подтверждений тому, что два персонажа связаны, нет.

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Источник: Inverse