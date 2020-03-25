Ушел из жизни актер Михаил Кокшенов

В Подмосковье на 84-м году жизни после длительного лечения в реабилитационном центре скончался актер и режиссер Михаил Кокшенов, звезда фильмов «Самая обаятельная и привлекательная», «Женя, Женечка и „Катюша“». О его смерти сообщила поэтесса Любовь Воропаева.

Михаил Кокшенов родился 16 сентября 1936 года в Москве. В 1957-м окончил Московский индустриальный техникум, а в 1963 году — Театральное училище имени Б. В. Щукина. Выступал на сцене Академического театра имени Владимира Маяковского.

В 1964 году дебютировал в кино с небольшой ролью в драме «Председатель». Всего на счету актера было более 130 ролей в кино и на телевидении. Самые известные работы Кокшенова — в фильмах «Женя, Женечка и „Катюша“», «Не может быть!», «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», «Маленькие трагедии», «Спортлото-82», «Самая обаятельная и привлекательная», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди».

С начала 1990-х начал работать в качестве режиссера и снял более десятка фильмов, в основном комедии.

В октябре 2017 года Кокшенов перенес инсульт, после чего практически не появлялся на публике.

