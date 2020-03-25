КиноПоиск

Ушел из жизни актер Михаил Кокшенов

В Подмосковье на 84-м году жизни после длительного лечения в реабилитационном центре скончался актер и режиссер Михаил Кокшенов, звезда фильмов «Самая обаятельная и привлекательная», «Женя, Женечка и „Катюша“». О его смерти сообщила поэтесса Любовь Воропаева.

Михаил Кокшенов родился 16 сентября 1936 года в Москве. В 1957-м окончил Московский индустриальный техникум, а в 1963 году — Театральное училище имени Б. В. Щукина. Выступал на сцене Академического театра имени Владимира Маяковского.

В 1964 году дебютировал в кино с небольшой ролью в драме «Председатель». Всего на счету актера было более 130 ролей в кино и на телевидении. Самые известные работы Кокшенова — в фильмах «Женя, Женечка и „Катюша“», «Не может быть!», «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», «Маленькие трагедии» «Спортлото-82», «Самая обаятельная и привлекательная», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди».

С начала 1990-х начал работать в качестве режиссера и снял более десятка фильмов, в основном комедии.

В октябре 2017 года Кокшенов перенес инсульт, после чего практически не появлялся на публике.

Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:

Смотрите также

Умер Мишель Пикколи, звезда «Мелочей жизни» и «Диллинджер мертв»

Умер Мишель Пикколи, звезда «Мелочей жизни» и «Диллинджер мертв»

18 мая
Ушел из жизни актер Джерри Стиллер, отец Бена Стиллера

Ушел из жизни актер Джерри Стиллер, отец Бена Стиллера

11 мая
Ушел из жизни Брайан Деннехи. Актера вспоминают Сильвестр Сталлоне, Миа Фэрроу и другие звезды

Ушел из жизни Брайан Деннехи. Актера вспоминают Сильвестр Сталлоне, Миа Фэрроу и другие звезды

17 апреля
Ушла из жизни актриса Инна Макарова, звезда фильмов «Девчата» и «Высота»

Ушла из жизни актриса Инна Макарова, звезда фильмов «Девчата» и «Высота»

25 марта

Главное сегодня

Через вселенные

ПодкастВспоминая «Мстителей»: Как киновселенная Marvel захватила мир

Сегодня0
Вспоминая «Мстителей»: Как киновселенная Marvel захватила мир
Фильм недели: «Ширли» — готическая драма о создательнице «Призрака дома на холме»

Фильм недели: «Ширли» — готическая драма о создательнице «Призрака дома на холме»

Сегодня0
Forbes: Джонсон, Рейнольдс и Джоли вошли в список самых высокооплачиваемых звезд мира

Forbes: Джонсон, Рейнольдс и Джоли вошли в список самых высокооплачиваемых звезд мира

26 минут назад0
5 лучших трейлеров недели: «Объявлен мертвым», «Перри Мэйсон» и «Еще по одной»

5 лучших трейлеров недели: «Объявлен мертвым», «Перри Мэйсон» и «Еще по одной»

час назад0
Опрос: Фанаты «Звездных войн» считают, что Сноук — клон императора

Опрос: Фанаты «Звездных войн» считают, что Сноук — клон императора

час назад4
«Брат 2»: Как Балабанов и Козырев собирали легендарный саундтрек
Шум и яркость

Подкаст«Брат 2»: Как Балабанов и Козырев собирали легендарный саундтрек

Вчера7
Что выходит на КиноПоиск HD в июне: «Алекс Райдер», «Дитя погоды» и «Водоворот»
КиноПоиск HD

Что выходит на КиноПоиск HD в июне: «Алекс Райдер», «Дитя погоды» и «Водоворот»

2 июня9
Комментарии
Комментарии к этому материалу отключены