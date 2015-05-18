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Каждая часть «Дюны» Дени Вильнёва будет самостоятельным фильмом

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В интервью Collider оператор Грег Фрейзер рассказал, что «Дюна» Дени Вильнёва, которая ожидается в кинотеатрах 17 декабря, — отдельный самостоятельный проект, а не половина целого фильма.

«Это законченная история в себе, которой есть куда двигаться, — говорит Фрейзер. — Это полностью самостоятельный эпичный фильм, из которого люди при просмотре много чего узнают. В визуальном плане это было то еще приключение. Прекрасный опыт съемок. Меня поразили люди, работающие над ним. Некоторые актеры, кроме того что невероятно талантливы, еще и очень милые сами по себе, и мы с ними очень сблизились».

Фрейзер до «Дюны» уже работал над другой популярной фантастикой — он снимал «Изгоя-один» и сериал «Мандалорец». Оператор, однако, заверил фанатов, что адаптация знаменитого романа Фрэнка Герберта не будет похожа на «Звездные войны». По его словам, они с режиссером подробно обсуждали, как должен выглядеть фильм, и он специально старался не повторяться.

«Было забавно, потому что при съемках „Дюны“ мне пришлось многое забыть о „Звездных войнах“, — объяснил оператор. — Но это было несложно. Мы с Дени проговорили, как фильм должен выглядеть, смотреться, то и это, так что не было проблем с тем, чтобы придерживаться выбранного пути».

«Есть сходства вроде пустыни, — продолжает Фрейзер. — В смысле, поймите меня правильно, я уверен, что Джордж Лукас вдохновлялся „Дюной“ при создании „Звездных войн“. Не знаю, может, об этом нельзя говорить, но в некоторых местах есть сходство, и можно сказать, что он определенно кое-что позаимствовал. Так что я снимал осторожно, чтобы не повторяться. И не только для фильма, но и потому, что это весело. Ненавижу делать одно и то же дважды».

«Дюна» рассказывает о будущем, где человечество расселилось по далеким планетам, а за власть над обитаемым пространством постоянно борются разные могущественные семьи. В центре противостояния оказывается пустынная планета Арракис. Там обитают гигантские песчаные черви, а в пещерах затаились скитальцы-фремены, но ее главная ценность — спайс, самое важное вещество во Вселенной. Тот, кто контролирует Арракис, контролирует спайс, а тот, кто контролирует спайс, контролирует Вселенную.

Главный герой истории — Пол, наследник могущественной семьи Атрейдес, которая получает контроль над Арракисом. Но вместе с властью приходит опасность, и вскоре Пол вынужден оставить свои прохладные уютные покои, чтобы отправиться в пустыню. Там он столкнется с вольным народом — фременами, для которых юный отпрыск Атрейдесов станет новым мессией, пришедшим освободить их родную планету.

Подробнее о новой экранизации одноименного романа Фрэнка Герберта КиноПоиск рассказывал в отдельном материале.

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте фильм в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

Источник: Collider

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