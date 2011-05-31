Находка дня: «Джон Уик», «Драйв» и другие фильмы как обложки книг

Американский дизайнер Мэтт Стивенс ведет в Instagram аккаунт Good Movies As Old Books, в котором превращает известные фильмы в обложки старых книг. Как рассказывает сам Стивенс, с помощью проекта он решил изучить различные техники иллюстрации. Аккаунт также стал для дизайнера отличным источником вдохновения и помог легче перенести карантин, введенный из-за пандемии коронавируса.

В аккаунте есть обложки фильмов «Престиж» и «Начало», «Ла-Ла Ленд», «Матрица», «Фрэнк», «Малыш на драйве», «Мстители: Финал», «Фарго», «Паразиты» и других .