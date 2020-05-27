Мем дня: В Twitter спародировали рекламу поправок в Конституцию с помощью фильмов и сериалов

2 июня «Федеральное агентство новостей» выпустило агитационный ролик, призывающий голосовать за по поправки в Конституцию РФ. По сюжету видео ребенка по имени Петя усыновляет однополая пара. В конце, выйдя из детдома на улицу, он спрашивает «А где моя мама?» и в ответ слышит фразу «Так вот она! Твоя новая мама». В этот момент камера показывает мужчину-гея с подведенными глазами, а фоном звучит слоган «Такую Россию ты выберешь? Реши будущее страны, голосуй за поправки в Конституцию».

Вскоре пользователи Twitter высмеяли ролик, подобрав к финальному диалогу кадры из фильмов, сериалов и видеоигр.