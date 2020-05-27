КиноПоиск
Бюро находок

Мем дня: В Twitter спародировали рекламу поправок в Конституцию с помощью фильмов и сериалов

Обсудить0

2 июня «Федеральное агентство новостей» выпустило агитационный ролик, призывающий голосовать за по поправки в Конституцию РФ. По сюжету видео ребенка по имени Петя усыновляет однополая пара. В конце, выйдя из детдома на улицу, он спрашивает «А где моя мама?» и в ответ слышит фразу «Так вот она! Твоя новая мама». В этот момент камера показывает мужчину-гея с подведенными глазами, а фоном звучит слоган «Такую Россию ты выберешь? Реши будущее страны, голосуй за поправки в Конституцию».

Вскоре пользователи Twitter высмеяли ролик, подобрав к финальному диалогу кадры из фильмов, сериалов и видеоигр. 

КиноПоиск в Telegram

Мгновенные киноновости в нашем Telegram, быстрее только Флеш

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:

Смотрите также

Находка дня: Скелеты, пиксели и котики в коллекции современной анимации
Бюро находок

Находка дня: Скелеты, пиксели и котики в коллекции современной анимации

2 июня1
Видео дня: Режиссер «Шазама!» добавил Генри Кавилла в сцену после титров
Бюро находок

Видео дня: Режиссер «Шазама!» добавил Генри Кавилла в сцену после титров

1 июня6
Находка дня: Эдвард из «Сумерек» слушает «Сплин» и Валерия Меладзе
Бюро находок

Находка дня: Эдвард из «Сумерек» слушает «Сплин» и Валерия Меладзе

27 мая4
Теория дня: «Довод» Кристофера Нолана — тайный сиквел «Начала»
Бюро находок

Теория дня: «Довод» Кристофера Нолана — тайный сиквел «Начала»

27 мая28

Главное сегодня

Шум и яркость

Подкаст«Брат 2»: Как Балабанов и Козырев собирали легендарный саундтрек

Сегодня1
«Брат 2»: Как Балабанов и Козырев собирали легендарный саундтрек
Что нужно знать о сериале «Алекс Райдер»: Рассказывают исполнители главных ролей
КиноПоиск HD

Что нужно знать о сериале «Алекс Райдер»: Рассказывают исполнители главных ролей

Сегодня5
Голливуд протестует против расизма и полицейского насилия. Вот что делают актеры и студии

Голливуд протестует против расизма и полицейского насилия. Вот что делают актеры и студии

Сегодня, 13:4628
Мем дня: В Twitter спародировали рекламу поправок в Конституцию с помощью фильмов и сериалов
Бюро находок

Мем дня: В Twitter спародировали рекламу поправок в Конституцию с помощью фильмов и сериалов

час назад0
Шесть автокинотеатров откроются в Подмосковье 11 июня

Шесть автокинотеатров откроются в Подмосковье 11 июня

Сегодня, 19:071
Что выходит на КиноПоиск HD в июне: «Алекс Райдер», «Дитя погоды» и «Водоворот»
КиноПоиск HD

Что выходит на КиноПоиск HD в июне: «Алекс Райдер», «Дитя погоды» и «Водоворот»

2 июня8
Это было в космосе или в кино?

ТестЭто было в космосе или в кино?

Вчера16
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт