Шесть автокинотеатров откроются в Подмосковье 11 июня

11 июня в Московской области заработают шесть бесплатных автомобильных кинотеатров. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на замминистра культуры региона Валентину Лиханову.

Новые площадки будут расположены в городских округах Пушкинский, Балашиха, Истра, Домодедово и Одинцовский. В последнем откроются две точки.

Лиханова добавила, что билборды с расписанием и местоположением автокинотеатров будут размещены в муниципалитетах.

Ранее стало известно, что сеть «Каро» намерена открыть около шести автокинотеатров в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Для этого министерство, Роспотребнадзор и власти регионов должны составить санитарно-эпидемиологические требования, необходимые для безопасности зрителей на время пандемии Covid-19.



Первые автокинотеатры появились в начале 1930-х в США. Пик их популярности пришелся на конец 1950-х — тогда в стране работало 4063 точки. По состоянию на октябрь 2019 года их осталось всего 305, однако в марте 2020-го интерес к автокинотеатрам вырос на фоне пандемии коронавируса.