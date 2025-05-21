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Пьяный Мадс Миккельсен в трейлере «Еще по одной» Томаса Винтерберга

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Премьера нового фильма Томаса Винтерберга «Еще по одной» должна была пройти в рамках 73-го Каннского кинофестиваля (картину отобрали в программу), однако из-за пандемии коронавируса киносмотр так и не состоится. Теперь лента с пьяным Мадсом Миккельсеном увидит свет уже на одном из осенних кинофестивалей под брендом Канны-2020.

В центре сюжета — четыре друга, учителя старшей школы. Однажды за ужином они решают провести эксперимент и проверить научную теорию, которая утверждает, что c самого рождения человек страдает от нехватки алкоголя в крови. Они договариваются, что в течение рабочего дня будут поддерживать в крови небольшой уровень алкоголя, всего 0,5%. Поначалу это помогает друзьям расслабиться, они начинают лучше общаться с учениками, радоваться жизни. Однако со временем эксперимент выходит из-под контроля, что в итоге приводит к печальному результату.

Российская премьера «Еще по одной» запланирована на 12 ноября 2020 года.

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте фильм в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

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