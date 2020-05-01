На Яндекс.Видео появился совместный онлайн-просмотр фильмов и сериалов

В кино все еще нельзя, но теперь можно позвать друзей на совместный онлайн-просмотр.
Класс, как это сделать?
• Зайдите на Яндекс.Видео, наберите в строке поиска «для совместного просмотра с друзьями» — справа появится нужный вам раздел.
• Нажмите на выбранный фильм или сериал — он откроется, и вы увидите красивую фиолетовую кнопку «Смотреть с друзьями». Нажимайте 😉
• Откроется экран, а справа — чат. Скопируйте ссылку над чатом, отправьте друзьям в других мессенджерах и подождите, пока все соберутся.
• Смотрите и делитесь мыслями в чате.
Это бесплатно?
Некоторые фильмы доступны бесплатно, для других всем участникам просмотра нужна подписка. Еще часть фильмов понадобится купить или арендовать перед просмотром.
А если друзья без подписки?
Вашим друзьям, у которых сейчас нет подписки, мы подарим промокод на 45 дней просмотра. Он откроется для них по той же ссылке-приглашению.
Можно смотреть с телефона?
Да, каждый из участников может открыть просмотр на удобной ему платформе.
Пишите в комментариях ваши замечания, пожелания и лайфхаки по созданию атмосферы кинотеатра дома. Наш — выключить свет и погреть попкорн, пока все собираются.
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