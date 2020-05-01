На Яндекс.Видео появился совместный онлайн-просмотр фильмов и сериалов

В кино все еще нельзя, но теперь можно позвать друзей на совместный онлайн-просмотр.

Класс, как это сделать?

• Зайдите на Яндекс.Видео, наберите в строке поиска «для совместного просмотра с друзьями» — справа появится нужный вам раздел.

• Нажмите на выбранный фильм или сериал — он откроется, и вы увидите красивую фиолетовую кнопку «Смотреть с друзьями». Нажимайте 😉

• Откроется экран, а справа — чат. Скопируйте ссылку над чатом, отправьте друзьям в других мессенджерах и подождите, пока все соберутся.

• Смотрите и делитесь мыслями в чате.

Это бесплатно?

Некоторые фильмы доступны бесплатно, для других всем участникам просмотра нужна подписка. Еще часть фильмов понадобится купить или арендовать перед просмотром.

А если друзья без подписки?

Вашим друзьям, у которых сейчас нет подписки, мы подарим промокод на 45 дней просмотра. Он откроется для них по той же ссылке-приглашению.

Можно смотреть с телефона?

Да, каждый из участников может открыть просмотр на удобной ему платформе.

Пишите в комментариях ваши замечания, пожелания и лайфхаки по созданию атмосферы кинотеатра дома. Наш — выключить свет и погреть попкорн, пока все собираются.