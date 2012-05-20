Мини-сериал «Чернобыль» лидирует по номинациям на премию BAFTA TV

Объявлены номинанты телевизионной премии Британской киноакадемии BAFTA TV. В этом году лидером стал драматический мини-сериал HBO «Чернобыль», рассказывающий об аварии на Чернобыльской АЭС в 1980-е. С учетом технических номинаций проект упоминается в 14 категориях, включая актерские (Джаред Харрис и Стеллан Скарсгард) и «Лучший мини-сериал».

Среди каналов больше всего номинаций у BBC — 79. Проекты Netflix упоминаются в 24 категориях.

Список основных номинантов BAFTA TV выглядит так:

Лучший драматический сериал

Лучший мини-сериал

Международный проект

Лучший комедийный сериал

Лучший актер в драматическом сериале

Лучшая актриса в драматическом сериале

Лучший актер второго плана

Лучшая актриса второго плана

Лучший актер в комедийной программе

Лучшая актриса в комедийной программе

Лучший телефильм

66-я церемония вручения премии BAFTA TV состоится онлайн 31 июля.

Источник: Deadline