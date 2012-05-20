Мини-сериал «Чернобыль» лидирует по номинациям на премию BAFTA TV

Объявлены номинанты телевизионной премии Британской киноакадемии BAFTA TV. В этом году лидером стал драматический мини-сериал HBO «Чернобыль», рассказывающий об аварии на Чернобыльской АЭС в 1980-е. С учетом технических номинаций проект упоминается в 14 категориях, включая актерские (Джаред Харрис и Стеллан Скарсгард) и «Лучший мини-сериал».
Среди каналов больше всего номинаций у BBC — 79. Проекты Netflix упоминаются в 24 категориях.
Список основных номинантов BAFTA TV выглядит так:
Лучший драматический сериал
Лучший мини-сериал
Международный проект
Лучший комедийный сериал
Лучший актер в драматическом сериале
- Джаред Харрис — «Чернобыль»
- Каллум Тернер — «Захват»
- Стивен Грэм — «Добродетели»
- Такэхиро Хира — «Гири/Хадзи»
Лучшая актриса в драматическом сериале
- Гленда Джексон — «Найти Элизабет»
- Джоди Комер — «Убивая Еву»
- Саманта Мортон — «Я существую»
- Сюранна Джоунс — «Джентльмен Джек»
Лучший актер второго плана
- Джо Эбсолом — «Исповедь»
- Джош О’Коннор — «Корона»
- Стеллан Скарсгард — «Чернобыль»
- Уилл Шарп — «Гири/Хадзи»
Лучшая актриса второго плана
- Хэлен Биэн — «Добродетели»
- Хелена Бонем Картер — «Корона»
- Жасмин Джобсон — «Главарь»
- Наоми Аки — «Конец ***го мира»
Лучший актер в комедийной программе
- Гуз Кхан — «Человек вроде Мобина»
- Джэми Деметриу — «Стас все сдаст»
- Ншути Гатва — «Половое воспитание»
- Юссеф Керкур — «Дом»
Лучшая актриса в комедийной программе
- Гбемисола Икумело — «Нелепый укурок»
- Фиби Уоллер-Бридж — «Дрянь»
- Сиан Клиффорд — «Дрянь»
- Сара Кендалл — «Потрепанные»
Лучший телефильм
66-я церемония вручения премии BAFTA TV состоится онлайн 31 июля.
Источник: Deadline
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