В журнале «Сеанс» сменился главный редактор

Стало известно о перестановках в российском журнале о кино «Сеанс». С 1 июня должность главного редактора занимает Василий Степанов. На новом посту он заменил Любовь Аркус, которая руководила «Сеансом» с момента его основания в 1989 году.

Степанов начал писать для «Сеанса» в 21 год. В 25 лет он стал редактором журнала, а спустя два года был назначен заместителем Аркус. До ее ухода он был шеф-редактором.

Также в «Сеансе» сменился редакционный директор. Теперь эту должность занимает Арина Журавлева, которая одновременно работает в журнале арт-директором.

Помимо «Сеанса», Аркус покинула благотворительный фонд «Антон тут рядом», созданный для поддержки людей с расстройством аутистического спектра .

О своем уходе Аркус впервые объявила 30 мая. За несколько дней до этого ее раскритиковали за то, что она отправила детей с аутизмом на съемки проекта «Дау» Ильи Хржановского, а также защищала режиссера, ранее обвиненного в насилии над младенцами. Сам постановщик опроверг слухи о том, что дети подвергались истязанию.

До основания «Сеанса» Аркус окончила сценарно-киноведческий факультет ВГИКа. Также она работала редактором киностудии «Ленфильм» и публиковалась в журналах «Искусство кино», «Огонек» и в других изданиях. В 2012 году она сняла документальный фильм «Антон тут рядом», посвященный жизни молодого человека с аутизмом.