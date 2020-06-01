Авторы сериала «Ковбой Бибоп» не собираются делать ремейк аниме. Хотят расширить мир оригинала

В беседе с io9 сценарист игрового сериала «Ковбой Бибоп» Хавьер Грилло-Марсуа рассказал о подходе авторов к созданию проекта Netflix. По его словам, они планируют сохранить все, что любят фанаты оригинального аниме, но при этом не намерены делать обычный ремейк. Вместо этого они хотят расширить знакомые сюжетные линии «Ковбоя Бибопа» и добавить несколько новых.

«Нельзя просто посмотреть на „Ковбоя Бибопа“ и сказать: „Ну, это просто точка отсчета. Сделаем им другие прически, другие костюмы и назовет по-другому. Будет адаптация в общем смысле“, — говорит Грилло-Марсуа. — Если ты делаешь „Ковбоя Бибопа“, то ты делаешь „Ковбоя Бибопа“. Понимаете, о чем я? Это как работать над „Звездными войнами“».

«У нас есть 26-серийный проект, полный колоритных злодеев, историй, противников и всего такого, — продолжает сценарист. — Но мы не собираемся просто переделывать все сюжеты из аниме, потому что мы также пытаемся расширить истории Спайка Шпигеля и Синдиката, Спайка Шпигеля и Джулии, Спайка Шпигеля и Вишеза. Мы смотрим и спрашиваем себя: „Кто лучший злодей в сериале и как мы можем поместить его в общее повествование?“»

В центре сюжета оригинального сериала — экипаж межгалактического корабля «Бибоп». Бывший гангстер, коп в отставке, мошенница, гениальный хакер и генетически усовершенствованный корги — все они оказались на борту по воле случая, став друг для друга кем-то вроде неуравновешенной и безумной семьи. Вместе они занимаются охотой за головами, отлавливая за вознаграждение беглых преступников.

Съемки проекта стартовали в октябре 2019-го, но вскоре были приостановлены, после того как Джон Чо, исполнитель роли Спайка, повредил колено на площадке в Новой Зеландии. Впоследствии производство было заморожено полностью из-за пандемии коронавируса. Грилло-Марсуа признался, что видел рабочую версию первого эпизода и пришел в восторг. Он похвалил игру актеров и работу художников-постановщиков. Он также отметил, что сериалу разрешено быть «странным».

«Будучи фанатом фантастики в 1990-е, ты смотрел сериал и поначалу видел все, что и так уже знал, — объяснил сценарист. — Перенесемся вперед на 30 лет. Телевидение сейчас очень странное, показывает совершенно безумные вещи. Очень сложно объяснить людям, насколько странно для меня видеть „Игру престолов“, когда для меня в детстве самым близким аналогом „Игры престолов“ была передача „Колдуны и воины“, выходившая на CBS в 1980-е. Мы можем быть странными. Мы можем посмотреть аниме и взять из него идеи для дизайна».

Грилло-Марсуа также отметил, что будущее в сериале «Ковбой Бибоп» мультикультурное, и они намерены представить на экране самые разные народы и общества.

«Это не мы играем бибоп. Это „Бибоп“ играет нас», — добавил Грилло-Марсуа.

Выход сериала запланирован на 2021 год, но точная дата релиза пока не сообщается.

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте сериал в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

Источник: io9