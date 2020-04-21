Дэвид Линч поддержал протесты в США во время очередного сообщения о погоде в Лос-Анджелесе

В новом видео о погоде в Лос-Анджелесе режиссер Дэвид Линч выразил поддержку движению Black Lives Matter и протестующим в США. Линч не стал выступать с громкими речами. Он лишь прокомментировал погоду за окном (чистое небо с небольшими облаками), после чего ушел заниматься своими делами, оставив в кадре карточку с текстом: «Black Lives Matter, мир, справедливость, без страха».

Судя по звукам за кадром, Линч отправился что-то пилить или шлифовать. До этого режиссер сделал дома деревянную раковину, о чем рассказал в роликах из серии «Над чем Дэвид работает сегодня?».

25 мая чернокожий мужчина Джордж Флойд из Миннеаполиса скончался во время ареста. Полицейский, задержавший его по подозрению в подделке документов, прижал ему коленом шею и продержал так более 7 минут, пока Флойд не задохнулся. Очередная смерть чернокожего от рук полиции вызвала негодование, люди вышли на улицы, требуя справедливости и призывая к полицейской реформе в стране.