КиноПоиск

Дэвид Линч поддержал протесты в США во время очередного сообщения о погоде в Лос-Анджелесе

Обсудить0

В новом видео о погоде в Лос-Анджелесе режиссер Дэвид Линч выразил поддержку движению Black Lives Matter и протестующим в США. Линч не стал выступать с громкими речами. Он лишь прокомментировал погоду за окном (чистое небо с небольшими облаками), после чего ушел заниматься своими делами, оставив в кадре карточку с текстом: «Black Lives Matter, мир, справедливость, без страха».

Судя по звукам за кадром, Линч отправился что-то пилить или шлифовать. До этого режиссер сделал дома деревянную раковину, о чем рассказал в роликах из серии «Над чем Дэвид работает сегодня?».

25 мая чернокожий мужчина Джордж Флойд из Миннеаполиса скончался во время ареста. Полицейский, задержавший его по подозрению в подделке документов, прижал ему коленом шею и продержал так более 7 минут, пока Флойд не задохнулся. Очередная смерть чернокожего от рук полиции вызвала негодование, люди вышли на улицы, требуя справедливости и призывая к полицейской реформе в стране.

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:

Смотрите также

Нуар и вторжение коммунистов: Николас Виндинг Рефн рассказал, какие фильмы смотрит в изоляции

Нуар и вторжение коммунистов: Николас Виндинг Рефн рассказал, какие фильмы смотрит в изоляции

1 июня4
Дэвид Линч выпустил онлайн черно-белую анимационную короткометражку «Пожар»

Дэвид Линч выпустил онлайн черно-белую анимационную короткометражку «Пожар»

20 мая6
Находка дня: Дэвид Линч держит «Заражение», «Человека-паука 2» и другие ваши любимые фильмы
Бюро находок

Находка дня: Дэвид Линч держит «Заражение», «Человека-паука 2» и другие ваши любимые фильмы

22 апреля3
Дэвид Линч признался, что его не интересует новая «Дюна»

Дэвид Линч признался, что его не интересует новая «Дюна»

21 апреля4

Главное сегодня

КиноПоиск HD

Что нужно знать о сериале «Алекс Райдер»: Рассказывают исполнители главных ролей

Сегодня0
Что нужно знать о сериале «Алекс Райдер»: Рассказывают исполнители главных ролей
Это было в космосе или в кино?

ТестЭто было в космосе или в кино?

Вчера16
Авторы сериала «Ковбой Бибоп» не собираются делать ремейк аниме. Хотят расширить мир оригинала

Авторы сериала «Ковбой Бибоп» не собираются делать ремейк аниме. Хотят расширить мир оригинала

19 минут назад0
Ирина Горбачева — о сериале «Чики», обстрелах и амплуа страдающей женщины
Интервью

Ирина Горбачева — о сериале «Чики», обстрелах и амплуа страдающей женщины

Вчера4
Что выходит на КиноПоиск HD в июне: «Алекс Райдер», «Дитя погоды» и «Водоворот»
КиноПоиск HD

Что выходит на КиноПоиск HD в июне: «Алекс Райдер», «Дитя погоды» и «Водоворот»

2 июня8
Дэвид Линч поддержал протесты в США во время очередного сообщения о погоде в Лос-Анджелесе

Дэвид Линч поддержал протесты в США во время очередного сообщения о погоде в Лос-Анджелесе

час назад1
Монстры и расизм в новом тизере «Страны Лавкрафта» Джей Джей Абрамса и Джордана Пила

Монстры и расизм в новом тизере «Страны Лавкрафта» Джей Джей Абрамса и Джордана Пила

2 часа назад7
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт