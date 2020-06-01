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HBO Max: Новый Looney Tunes обошел по популярности «Игру престолов» и «Клан Сопрано»

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Согласно данным аналитической компании Parrot, мультсериал Looney Tunes стал самым популярным проектом HBO Max при запуске стриминг-платформы 27 мая. По данным фирмы, которая измеряет популярность проектов на основе фанатских рейтингов, пиратских запросов и упоминаний в соцсетях, спрос на Looney Tunes был в 16,5 раза выше среднего.

Второй по популярности стала детская передача «Не совсем позднее шоу с Элмо» — спин-офф «Улицы Сезам». Спрос на него был в 10 раз выше среднего. По прошествии нескольких дней популярность набрал комедийный проект «Личная жизнь» с Анной Кендрик, который, тем не менее, смог опередить лишь Элмо.

При этом сериалы, благодаря которым HBO завоевал международную популярность, такие как «Секс в большом городе», «Клан Сопрано» и «Игра престолов», остались практически не замеченными новыми подписчиками.

HBO Max — третий крупный стрим-сервис, запущенный за последние месяцы. Ранее работу начали платформы Peacock и Quibi. Все три пока не нашли того отклика, на который рассчитывали создатели. Для сравнения: заработавший в 2019 году стриминг Apple TV+ быстро набрал популярность благодаря обсуждаемым оригинальным проектам, среди которых «Ради всего человечества» и «Утреннее шоу».

В ближайшем будущем HBO Max планирует представить несколько новых проектов собственного производства, но пока дорогостоящий сервис (14,99 доллара за подписку) значительно отстает от конкурентов.

Источник: Bloomberg

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