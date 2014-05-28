Продюсер Александр Цекало объяснил, почему Netflix не работает с российскими кинокомпаниями

В интервью изданию «Медуза» продюсер «Гоголя» и «Последнего министра» Александр Цекало рассказал, почему Netflix не торопится сотрудничать с российскими студиями и кинематографистами. По мнению Цекало, стрим-сервис не устраивают условия, по которым они должны работать в России.

«Netflix стал открывать свои офисы в Европе, стал вкладывать деньги в местное производство, — говорит Цекало. — В России Netflix есть, но они пока не хотят вкладываться, потому что условия, на которых Netflix пустили в Россию, не соответствуют международным стандартам. Скажем так, Netflix немножко обижен на Россию. Мы столько раз с ними разговаривали, и пока они не видят смысла в этих инвестициях. Они даже не все свои сериалы переводят на русский язык».

Как объяснил Цекало, работать в России для Netflix на данный момент невыгодно из-за закона, который запрещает иностранным компаниям владеть более 20% онлайн-кинотеатра.

«И еще они боятся того, как выглядит у нас производство, — заметил продюсер. — Показывая очень большим продюсерам наши сериалы, я слышу хвалебные отзывы. Они спрашивают: сколько это стоит? Я говорю, сколько это стоит. Они не верят. В России производство в зависимости от проекта в 5—10 раз дешевле, чем в Америке. Так вот, им это не нужно. Они говорят: „Мы не понимаем, кто там снимает“. Я говорю: я там снимаю, вот, смотрите, вот мы снимали, вот наша команда, вот наши люди, вот так работают наши режиссеры, наши операторы. Но все равно пока все очень настороженны. Им проще заплатить денег, отправить туда экспедицию со своей съемочной группой (если им надо что-то доснять в России), чем пользоваться услугами, пускай даже сервисными».

При этом Цекало уверен, что в конечном итоге Netflix все-таки начнет работу с российскими студиями на постоянной основе, как делает с производственными компаниями других стран. В качестве примера он привел сотрудничество с компанией «ТРИТЭ», которая успешно оказывает зарубежным кинокомпаниям сервисные услуги по съемкам в России.

Летом 2020-го на КиноПоиск HD выйдет новый продюсерский проект Цекало — созданный Романом Волобуевым мини-сериал «Кликбейт».

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Источник: «Медуза»