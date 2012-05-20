Канны-2020: «Французский диспетчер» и сериал Стива МакКуина вошли программу 73-го киносмотра

Из-за пандемии коронавируса 73-й Каннский кинофестиваль не смог состояться в традиционном формате. В этой ситуации руководство киносмотра решилось на необычный ход: оно объявило фильмы, которые вошли в программу и которые будут показаны на осенних фестивалях под брендом Канн-2020.
Все фильмы, отобранные для показа на отмененном фестивале, были объявлены общим списком из 56 проектов, без разделения на конкурс и сторонние программы. По словам председателя киносмотра Тьерри Фремо, это позволит зрителям самим составить идеальную каннскую программу и выбрать, какие фильмы лучше подходят для какой категории.
Вот какие фильмы были отобраны для 73-го Каннского кинофестиваля:
Вернувшиеся (были в Каннах раньше)
- «Французский диспетчер», режиссер Уэс Андерсон
- «Топорик», режиссер Стив МакКуин
- «Еще по одной», режиссер Томас Винтерберг
- «Лето 85-го», режиссер Франсуа Озон
- «ДНК», режиссер Майвенн Ле Беско
- «Последние слова», режиссер Джонатан Носситер
- «По дороге в страну счастья», режиссер Лим Сан-су
- «Грядущая забывчивость», режиссер Фернандо Труэба
- «Поезд в Пусан 2: Полуостров», режиссер Ён Сан-хо
- «В сумерках», режиссер Шарунас Бартас
- «Мужчины», режиссер Люка Бельво
- «Настоящее», режиссер Кодзи Фукада
- «Настоящие матери», режиссер Наоми Кавасе
Тизер фильма «Лето 85-го» Франсуа Озона
Новички
- «Обыкновенная страсть», режиссер Даниэль Арбид
- «Хороший человек», режиссер Мари-Кастиль Менсьон-Шаар
- «Что мы говорим, что мы делаем», режиссер Эмманюэль Муре
- «Суад», режиссер Эйтен Амин
- «Забвение», режиссер Бен Шаррок
- «Красная земля», режиссер Фарид Бентоуми
- «Пот», режиссер Магнус фон Хорн
- «Тедди», режиссеры Людовик Букерма и Зоран Букерма
- «Февраль», режиссер Камен Калев
- «Enfant Terrible», режиссер Оскар Рёлер
- «Аммонит», режиссер Френсис Ли
- «Ночное доктор», режиссер Эли Важеман
- «Бабочка», режиссер Паскаль Планте
- «Вот и мы», режиссер Нир Бергман
Фильм-антология
- «Септет: История Гонконга»
Дебюты
- «Падение», режиссер Вигго Мортенсен
- «Удовольствие», режиссер Нинья Тюберг
- «Слалом», режиссер Шарлин Фавье
- «Дом памяти», режиссер Жоау Паулу Миранда Мария
- «Сломанные ключи», режиссер Джимми Кейруз
- «Ибрагим», режиссер Самир Гесми
- «С самого начала», режиссер Деа Кулумбегашвили
- «Гагарин», режиссер Фанни Леатар и Жереми Труи
- «16 лет», режиссер Сюзанн Линдон
- «Негодяй», режиссер Питер Дурунтзи
- «Тряпичный мальчик», режиссер Николя Мори
- «Если подует ветер», режиссер Нора Мартиросян
- «Джон и дыра», режиссер Паскуаль Систо
- «Бег с ветром», режиссер Вэй Шуцзюнь
- «Смерть кино и моего отца», режиссер Дэни Розенберг
Комедии
- «Антуанетта в Севенне», режиссер Кэролайн Виньяль
- «Два Альфреда», режиссер Брюно Подалидес
- «Триумф», режиссер Эммануэль Курколь
- «Происхождение мира», режиссер Лоран Лафитт
- «Речь», режиссер Лоран Тирар
Анимация
- «Ая и ведьма», режиссер Горо Миядзаки
- «Побег», режиссер Йонас Поэр Расмуссен
- «Душа», режиссер Пит Доктер
- «Хосеп», режиссер Аурэль
Документальное кино
- «На пути к миллиарду», режиссер Дюдо Амади
- «Охотники за трюфелями», режиссеры Майкл Дуэк и Грегори Кершоу
- «Девять дней в Ракке», режиссер Ксавье де Лозанн
В этом году киносмотр получил 2067 заявок — рекордное количество. Из них 909 дебютных фильмов, из которых 258 поставили женщины-режиссеры. В общей сложности 532 женщины представили свои картины на рассмотрение отборочного комитета Канн.
56 отобранных фильмов будет показано на кинофестивалях в Торонто, Сан-Себастьяне, Ангулеме, Венеции, Нью-Йорке, Довиле, Пусане и Лионе. Отбор для конкурса следующего года начнется осенью. В нем также будут участвовать картины, которые вошли в программу 73-го смотра, но были отложены до 2021 года.
Изначально 73-й смотр должен был пройти с 12 по 23 мая, но от этой идеи пришлось отказаться из-за вспышки коронавируса. Тогда же стало известно, что мероприятие могут перенести на конец июня — начало июля. Эти планы также отменили. Жюри 73-го Каннского фестиваля должен был возглавить режиссер Спайк Ли.
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