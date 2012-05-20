Канны-2020: «Французский диспетчер» и сериал Стива МакКуина вошли программу 73-го киносмотра

Из-за пандемии коронавируса 73-й Каннский кинофестиваль не смог состояться в традиционном формате. В этой ситуации руководство киносмотра решилось на необычный ход: оно объявило фильмы, которые вошли в программу и которые будут показаны на осенних фестивалях под брендом Канн-2020.

Все фильмы, отобранные для показа на отмененном фестивале, были объявлены общим списком из 56 проектов, без разделения на конкурс и сторонние программы. По словам председателя киносмотра Тьерри Фремо, это позволит зрителям самим составить идеальную каннскую программу и выбрать, какие фильмы лучше подходят для какой категории.

Вот какие фильмы были отобраны для 73-го Каннского кинофестиваля:

Вернувшиеся (были в Каннах раньше)

Тизер фильма «Лето 85-го» Франсуа Озона

Новички

«Аммонит»

Фильм-антология

«Септет: История Гонконга»

Дебюты

«Падение»

Комедии

Анимация

Документальное кино

«Душа»

В этом году киносмотр получил 2067 заявок — рекордное количество. Из них 909 дебютных фильмов, из которых 258 поставили женщины-режиссеры. В общей сложности 532 женщины представили свои картины на рассмотрение отборочного комитета Канн.

56 отобранных фильмов будет показано на кинофестивалях в Торонто, Сан-Себастьяне, Ангулеме, Венеции, Нью-Йорке, Довиле, Пусане и Лионе. Отбор для конкурса следующего года начнется осенью. В нем также будут участвовать картины, которые вошли в программу 73-го смотра, но были отложены до 2021 года.

Изначально 73-й смотр должен был пройти с 12 по 23 мая, но от этой идеи пришлось отказаться из-за вспышки коронавируса. Тогда же стало известно, что мероприятие могут перенести на конец июня — начало июля. Эти планы также отменили. Жюри 73-го Каннского фестиваля должен был возглавить режиссер Спайк Ли.