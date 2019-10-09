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Харви Вайнштейн угрожал разрушить карьеру сотрудника Ghibli за отказ урезать «Принцессу Мононоке»

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В мемуарах «В одном доме с бесконечным человеком» бывший сотрудник международного подразделения студии Ghibli Стив Элперт рассказал о столкновении с Харви Вайнштейном. В конце 1990-х продюсер собирался выпустить в США «Принцессу Мононоке» Хаяо Миядзаки, но его не устраивал оригинальный хронометраж в 134 минуты. Несмотря на договоренность о том, что фильм выйдет без изменений, Вайнштейн затребовал сократить его до 90 минут. На отказ Вайнштейн среагировал в типичной для себя манере.

«Если ты не заставишь его урезать *** фильм, ТО БОЛЬШЕ НИКОГДА НЕ БУДЕШЬ РАБОТАТЬ В ЭТОЙ *** ИНДУСТРИИ! — вспоминает Элперт слова Вайнштейна. — ТЫ МЕНЯ *** ПОНЯЛ?! НИКОГДА!»

Несмотря на требования и угрозы Вайнштейна, в американский прокат «Принцесса Мононоке» в итоге вышла без изменений. Элперт также не остался без работы: в 2006 году он выступил продюсером англоязычного релиза мультфильма студии Ghibli «Сказания Земноморья».

Кроме инцидента с Вайнштейном, Элперт в мемуарах раскрыл несколько любопытных подробностей о Миядзаки и Ghibli. Так, по его словам, в 1990-е на студии были очень тяжелые условия труда: аниматоры работали по шесть дней в неделю, без доплаты за переработку. Многие боялись уходить в отпуск, а ответственность за уборку лежала полностью на женщинах.

При этом в то же время студия была достаточно открыта для гостей. Элперт вспоминает, как во время производства «Принцессы Мононоке» две школьницы спокойно зашли в кабинет Миядзаки и отвлекли его от работы ради нескольких фотографий. Элперт также рассказал, как Миядзаки отказался от встречи с Мартином Скорсезе. Он хотел обсудить кинематограф, но аниматору это не было интересно.

Источник: Cartoon Brew

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