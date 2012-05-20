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Во втором сезоне «Бэтвумен» новый персонаж примерит супергеройский костюм

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После ухода Руби Роуз из сериала «Бэтвумен» создатели проекта начали поиски новой исполнительницы главной роли для второго сезона. Согласно источникам Deadline, авторы не намерены продолжать историю с Кэти Кейн, персонажем Роуз, и вместо этого планируют представить новую героиню, которая возьмет на себя роль Бэтвумен.

По информации инсайдеров, ищут актрису на роль некой Райан Уайлдер. Согласно описанию, Уайлдер младше Кейн и раньше занималась наркотиками, но теперь завязала и живет в своем фургоне вместе с любимым растением. Как и Кейн, она открытая лесбиянка и талантливый, хотя и недисциплинированный боец. Уайлдер также описывают как приятную, хаотичную и немного нелепую девушку, которая совершенно не похожа на Кейн.

20 мая Роуз объявила, что покидает сериал и не вернется в главной роли во втором сезоне. Утверждалось, что это произошло из-за того, что актрисе очень тяжело дались съемки в проекте, что в итоге привело к проблемам на площадке и отказу от проекта. Сама Роуз пока никак не прокомментировала причины ухода и лишь поблагодарила всех причастных к созданию «Бэтвумен».

Главная героиня первого сезона «Бэтвумен» — Кэти Кейн, дочь владельца частной охранной компании, которую с позором выгнали из армии. Она возвращается в родной Готэм, лишенный защиты Бэтмена — Темный рыцарь пропал без следа три года назад. Пока в городе орудует жестокая банда, Кэти при поддержке гениального Люка Фокса вынуждена взять на себя защиту невинных и стать супергероиней.

В январе 2020-го, до завершения первого сезона, зеленый свет получил второй сезон проекта.

Источник: Deadline

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