Во втором сезоне «Бэтвумен» новый персонаж примерит супергеройский костюм

После ухода Руби Роуз из сериала «Бэтвумен» создатели проекта начали поиски новой исполнительницы главной роли для второго сезона. Согласно источникам Deadline, авторы не намерены продолжать историю с Кэти Кейн, персонажем Роуз, и вместо этого планируют представить новую героиню, которая возьмет на себя роль Бэтвумен.

По информации инсайдеров, ищут актрису на роль некой Райан Уайлдер. Согласно описанию, Уайлдер младше Кейн и раньше занималась наркотиками, но теперь завязала и живет в своем фургоне вместе с любимым растением. Как и Кейн, она открытая лесбиянка и талантливый, хотя и недисциплинированный боец. Уайлдер также описывают как приятную, хаотичную и немного нелепую девушку, которая совершенно не похожа на Кейн.

20 мая Роуз объявила, что покидает сериал и не вернется в главной роли во втором сезоне. Утверждалось, что это произошло из-за того, что актрисе очень тяжело дались съемки в проекте, что в итоге привело к проблемам на площадке и отказу от проекта. Сама Роуз пока никак не прокомментировала причины ухода и лишь поблагодарила всех причастных к созданию «Бэтвумен».

Главная героиня первого сезона «Бэтвумен» — Кэти Кейн, дочь владельца частной охранной компании, которую с позором выгнали из армии. Она возвращается в родной Готэм, лишенный защиты Бэтмена — Темный рыцарь пропал без следа три года назад. Пока в городе орудует жестокая банда, Кэти при поддержке гениального Люка Фокса вынуждена взять на себя защиту невинных и стать супергероиней.

В январе 2020-го, до завершения первого сезона, зеленый свет получил второй сезон проекта.

Источник: Deadline