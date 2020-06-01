Находка дня: Скелеты, пиксели и котики в коллекции современной анимации

Catsuka — французский сайт, посвященный анимации. Его с 2000 года ведет один человек, который следит за новостями в мире мультипликации и собирает разные интересные работы. За 20 лет на сайте накопилось множество примеров современной анимации со всего света — от музыкальных клипов и трейлеров до рекламы и короткометражек. Встречаются ролики как рисованные, так и созданные с помощью компьютерной графики.

Вот несколько интересных короткометражек и клипов.

«Плюшевые»

«Бездомные коты»

« Звездный грабитель »

« Мама »

« Перезапущен »

Booba — « Gotham »

«Последняя миля»

« Fox ретро»

Breakbot — «Be Mine Tonight»

С остальными работами можно ознакомиться на сайте, дизайн которого позволяет легко погрузиться в захватывающий мир анимации.