КиноПоиск
Бюро находок

Находка дня: Скелеты, пиксели и котики в коллекции современной анимации

Обсудить0

Catsuka — французский сайт, посвященный анимации. Его с 2000 года ведет один человек, который следит за новостями в мире мультипликации и собирает разные интересные работы. За 20 лет на сайте накопилось множество примеров современной анимации со всего света — от музыкальных клипов и трейлеров до рекламы и короткометражек. Встречаются ролики как рисованные, так и созданные с помощью компьютерной графики.

Вот несколько интересных короткометражек и клипов.

«Плюшевые»

«Бездомные коты»

«Звездный грабитель»

«Мама»

«Перезапущен»

Booba — «Gotham»

«Последняя миля»

«Fox ретро»

Breakbot — «Be Mine Tonight»

С остальными работами можно ознакомиться на сайте, дизайн которого позволяет легко погрузиться в захватывающий мир анимации.

КиноПоиск в Instagram

Подписывайтесь на наш Instagram. Новый Шаламе каждую неделю

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:

Смотрите также

Видео дня: Режиссер «Шазама!» добавил Генри Кавилла в сцену после титров
Бюро находок

Видео дня: Режиссер «Шазама!» добавил Генри Кавилла в сцену после титров

Вчера6
Находка дня: Эдвард из «Сумерек» слушает «Сплин» и Валерия Меладзе
Бюро находок

Находка дня: Эдвард из «Сумерек» слушает «Сплин» и Валерия Меладзе

27 мая4
Теория дня: «Довод» Кристофера Нолана — тайный сиквел «Начала»
Бюро находок

Теория дня: «Довод» Кристофера Нолана — тайный сиквел «Начала»

27 мая28
Находка дня: Амели в маске и другие кинопостеры по правилам социального дистанцирования
Бюро находок

Находка дня: Амели в маске и другие кинопостеры по правилам социального дистанцирования

26 мая4

Главное сегодня

В предыдущих сериях

Подкаст«Беги»: Эксцентричная драмеди про бегство от самого себя

Сегодня0
«Беги»: Эксцентричная драмеди про бегство от самого себя
Что выходит на КиноПоиск HD в июне: «Алекс Райдер», «Дитя погоды» и «Водоворот»
КиноПоиск HD

Что выходит на КиноПоиск HD в июне: «Алекс Райдер», «Дитя погоды» и «Водоворот»

Сегодня2
Космическая депрессия и «Звездные войны»: Каким получился финал 4-го сезона «Рика и Морти»
КиноПоиск HD

Космическая депрессия и «Звездные войны»: Каким получился финал 4-го сезона «Рика и Морти»

Сегодня5
Сериал «Космические войска»: Военный «Офис» со Стивом Кареллом и Джоном Малковичем
Сериалы

Сериал «Космические войска»: Военный «Офис» со Стивом Кареллом и Джоном Малковичем

Вчера4
Энциклопедия «Смешариков» для взрослых. От отсылок и теорий до Кроршаха и Психопатыча
КиноПоиск HD

Энциклопедия «Смешариков» для взрослых. От отсылок и теорий до Кроршаха и Психопатыча

Вчера2
Warner Bros. открыла бесплатный доступ к фильму «Просто помиловать» в знак протеста против расизма

Warner Bros. открыла бесплатный доступ к фильму «Просто помиловать» в знак протеста против расизма

час назад0
Находка дня: Скелеты, пиксели и котики в коллекции современной анимации
Бюро находок

Находка дня: Скелеты, пиксели и котики в коллекции современной анимации

2 часа назад1
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт