Находка дня: Скелеты, пиксели и котики в коллекции современной анимации

Catsuka — французский сайт, посвященный анимации. Его с 2000 года ведет один человек, который следит за новостями в мире мультипликации и собирает разные интересные работы. За 20 лет на сайте накопилось множество примеров современной анимации со всего света — от музыкальных клипов и трейлеров до рекламы и короткометражек. Встречаются ролики как рисованные, так и созданные с помощью компьютерной графики.
Вот несколько интересных короткометражек и клипов.
«Плюшевые»
«Бездомные коты»
«Звездный грабитель»
«Мама»
«Перезапущен»
Booba — «Gotham»
«Последняя миля»
«Fox ретро»
Breakbot — «Be Mine Tonight»
С остальными работами можно ознакомиться на сайте, дизайн которого позволяет легко погрузиться в захватывающий мир анимации.
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