Российские кинотеатры начнут возобновлять работу с середины июля

Заместитель председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко заявил, что кинотеатры и другие культурные учреждения начнут принимать посетителей уже в середине июля. Вице-премьер уверен, что пик пандемии в стране пройден, и в ближайшее время большинство компаний смогут возобновить нормальную работу.

«Что касается кино и особенно театра, зритель очень соскучился по любимым актерам, — приводит слова Чернышенко ТАСС. — Мы должны здесь обеспечить строжайшее соблюдение мер противовирусной безопасности, включая специальную плотность рассадки, использование индивидуальных средств защиты, дистанцирование. Кинотеатры смогут заработать уже в середине июля».

Российские кинотеатры прекратили работу в конце марта, когда правительство поручило закрыть все площадки в стране из-за вспышки COVID-19. Ранее крупнейшие сети временно закрылись в Санкт-Петербурге, Москве и другие городах. О том, как российские кинотеатры переживают коронавирус и что с ними будет дальше, можно почитать здесь.

По словам Ольги Зиняковой, генерального директора сети «Каро», для многих кинотеатров важно начать полноценную работу к середине июля, когда запланирована премьера «Довода» Кристофера Нолана. Новый фильм режиссера — один из самых ожидаемых в году, и многие киносети рассчитывают с его помощью сократить убытки, понесенные из-за карантина. Согласно данным министерства культуры, российские кинотеатры по итогам года могут недосчитаться 40% кассы.

При этом дата выхода «Довода» по-прежнему находится под вопросом. На данный момент релиз запланирован на 15 июля 2020 года, и Нолан намерен выпустить ленту в срок. Однако высока вероятность, что премьеру фильма в итоге перенесут на более поздний срок.

В конце мая Минкультуры и Роспотребнадзор утвердили рекомендации, регулирующие посещение и работу кинотеатров на фоне пандемии коронавируса. Согласно им, киносети должны следить за температурой тела сотрудников, обеспечивать их средствами личной безопасности. Требуется также не забывать о социальном дистанцировании: сотрудники и посетители должны постоянно находиться в полутора метрах друг от друга.

Источник: ТАСС