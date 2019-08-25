Слух дня: Эван Питерс снялся в неизвестной роли в сериале Marvel «Ванда/Вижн»

Согласно источнику сайта Murphy’s Multiverse, звезда «Людей Икс» и «Американской истории ужасов» Эван Питерс присоединился к актерскому составу сериала Disney+ «Ванда/Вижн». Неизвестно, кого он сыграет, но утверждается, что Питерса утвердили в конце 2019 года и он уже отснял свои сцены.

Участие Питерса в проекте вызвало интерес со стороны фанатов. В четырех фильмах серии «Люди Икс» актер сыграл Пьетро Максимоффа — скоростного брата Алой Ведьмы, главной героини сериала. Однако в киновселенной Marvel роль Пьетро исполнил Аарон Тейлор-Джонсон, который погиб в финале «Эры Альтрона». На основе этого возникло предположение, что Питерс вновь появится на экране в образе Пьетро в «Ванде/Вижне». Неизвестно только, сыграет ли актер альтернативную версию персонажа или просто заменит в этой роли Тейлора-Джонсона.

Другое предположение: Питерсу досталась роль главного злодея сериала.

Важно помнить, что представленная информация, несмотря на заверения в надежности источников, на данный момент лишь слух, который пока не был подтвержден ни одним крупным изданием.

О сюжете мини-сериала «Ванда/Вижн» известно в общих чертах. Предполагается, что Ванда использует свои способности, чтобы воскресить Вижна, погибшего в «Войне бесконечности». Это приведет к серьезным последствиям и нанесет непоправимый урон времени и пространству. Если судить по кадрам из тизера, то действие проекта развернется в нескольких временных периодах, каждый из которых сделан в стиле популярных ситкомов — от «Я люблю Люси» до «Женаты и с детьми».

Ожидается, что сюжет «Ванды/Вижна» будет связан с фильмом «Доктор Стрэндж и мультивселенная безумия». Также известно, что Тейона Паррис сыграет в сериале взрослую версию Моники Рамбо, которая девочкой дебютировала в киновселенной в «Капитане Марвел». Вместе с ней в проекте появится организация «МЕЧ», отвечающая за защиту Земли от инопланетных угроз.

«Ванда/Вижн» ожидаются на Disney+ в 2020 году. Точная дата премьеры пока не раскрывается.

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Источник: Murphy’s Multiverse