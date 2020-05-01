Специальный раздел рекомендаций возвращается. И не только он

Рекомендации снова ждут вас не только на главной странице, но и в специальном разделе. Если вы и раньше ставили оценки фильмам и пользовались кнопкой «Не рекомендовать», продолжайте. Если нет — начинайте. Так рекомендации будут становиться все точнее и точнее.

И еще одно долгожданное возвращение: в редакторских и рейтинговых списках, а также в топ-250 теперь снова можно находить фильмы по жанру, стране и году.

Эта новость короткая, чтобы вы могли поскорее приступить к поискам вашего кино. Ищите, находите, пишите в комментариях свои пожелания и замечания.