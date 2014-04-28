Концепт-арт «Войны бесконечности»: Смерть Ника Фьюри

В сети обнаружился новый концепт-арт к блокбастеру «Мстители: Война бесконечности», на котором запечатлена сцена, не попавшая в фильм. Иллюстратор изобразил альтернативный вариант со смертью одного из ключевых персонажей киновселенной Marvel — Ника Фьюри. Согласно концепту, он мог погибнуть от руки приспешника Таноса, Корвуса Глэйва. Вероятно, во время схватки в Эдинбурге, после нападения на Вижна.

«Война бесконечности» — один из крупнейших проектов студии Marvel, и во время работы над ним художники создали множество концептов для сцен, которые так и не были использованы. Они нарисовали малыша Таноса и будущего безумного титана, альтернативные виды знакомых персонажей и встречу Брюса Бэннера с Халком.

Студия Marvel также отдельно анимировала фальшивые и альтернативные сцены из «Войны бесконечности» и «Финала».