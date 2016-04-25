Владимир Мединский сравнил беспорядки в США с финалом «Джокера»

Бывший министр культуры РФ Владимир Мединский опубликовал видео, в котором сравнил фильм «Джокер» с беспорядками, которые начались в США на минувшей неделе. Ролик выполнен в виде коллажа: в верхней части играет видео, на котором протестующие залезают на машину и разбивают лобовое стекло, а параллельно внизу — финал картины Тодда Филлипса, где Артур Флек стоит на фоне бушующей толпы.

«А помнится, кое-кто со мной не соглашался..? Иронизировал, ёрничал в анонимных экаунтах...», — написал экс-министр под видео.

Последние дни США захлестнули массовые протесты и беспорядки, вызванные смертью чернокожего мужчины Джорджа Флойда из Миннеаполиса. Он скончался 25 мая после того, как полицейский прижал ему коленом шею и продержал так более 7 минут.

Мединский не первый раз высказывается о «Джокере». В прошлом году он раскритиковал картину Филлипса, заявив, что если бы ее пытались снять в России, то проект не получил бы поддержку от государства. Позднее Мединский вспомнил «Джокера» на фоне убийства аспирантки Санкт-Петербургского университета Анастасии Ещенко, которая была застрелена доцентом Олегом Соколовым. «Так и хочется ответить: если вам так нравится "Джокер", почему вам не нравится Олег Соколов?», — заявил политик.

«Джокер» — история незначительного обитателя Готэма Артура Флека, на которого никто не обращает внимания. Он ухаживает за больной мамой, которая с детства учила его смотреть на мир с улыбкой, и мечтает о карьере комика. Только вместо славы и признания его ждут насмешки, побои и безразличие окружающего мира, особенно со стороны Томаса Уэйна, самого богатого человека города, на которого всю жизнь работала его мать. Со временем психика Артура не выдерживает, и он совершает поступок, который в итоге приведет его к новой роли — роли Джокера. Так Артур становится неожиданным лидером борьбы с системой, чей анархистский дух привлекает последователей, уставших жить под гнетом богачей.

В августе прошлого года «Джокер» получил главный приз Венецианского кинофестиваля. Фильм вышел в прокат осенью и заработал 1,074 млрд долларов при бюджете в 55 миллионов. Вскоре картина удостоилась 11 номинаций на «Оскар» и победила в двух категориях — «Лучшая мужская роль» (Хоакин Феникс) и «Лучший саундтрек» (Хильдур Гуднадоуттир).