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Дж. К. Симмонс хочет сыграть отца всех актеров по имени Крис

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Во время обсуждения своей карьеры с PeopleTV Дж. К. Симмонс пошутил, что он намерен сыграть отца всех голливудских актеров по имени Крис. Он уже исполнил роль отца Криса Эванса в сериале «Защищая Джейкоба», а в будущем ему предстоит появиться на экране в роли отца Криса Пратта в фантастическом боевике «Война будущего».

«Мой профессиональный план сейчас — сыграть отца каждого красивого голубоглазого киноактера по имени Крис, — заявил Симмонс. — Криса Эванса я уже вычеркнул из списка и только что закончил съемки с Крисом Праттом, где играю его отца, так что два уже есть. Так что если вы подбираете актеров, то я ищу роль с Крисом Пайном и Крисом Хемсвортом, я свободен. Неважно, в каком порядке, не обязательно идти по алфавиту».

В том же интервью Симмонс признался, что он вернется в роли журналиста Джея Джоны Джеймсона в будущих фильмах о Человеке-пауке. По словам актера, у него подписан контракт на несколько сиквелов, но он пока не может точно сказать, когда стоит ждать его появления в фильмах Marvel или Sony.

«Когда мы подписались на первый фильм, мы также заключили контракт на два сиквела, — говорит Симмонс. — И такие контракты почти всегда односторонние, по крайней мере в моем случае это точно односторонний контракт. Ты обязуешься сыграть персонажа, но они не обязаны использовать твоего персонажа в готовящихся фильмах. Но это была отличная возможность, пока весь жанр меняется, появиться в качестве одного из пережитков из предыдущей версии».

После трилогии Сэма Рэйми о Человеке-пауке Симмонс вернулся в роли Джеймсона в сцене после титров в фильме «Человек-паук: Вдали от дома». По слухам, следующим фильмом по комиксам Marvel с его участием станет «Морбиус», где он появится в небольшом камео.

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте фильм в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

Источник: EW

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