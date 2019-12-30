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Закон и самосуд: Постеры фильма «Майор Гром: Чумной Доктор»

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Bubble Studios опубликовала два новых постера полнометражного фильма по мотивам комикс-бестселлера «Майор Гром: Чумной Доктор». Плакаты дают возможность детально рассмотреть центральных персонажей картины — бесстрашного и решительного майора Игоря Грома и загадочного и неуловимого Чумного Доктора.

«Майор Гром: Чумной Доктор» — фильм о приключениях майора полиции Санкт-Петербурга. Верный поборник правопорядка, он обладает пробивным характером, аналитическим складом ума и неподкупностью и всегда идет до конца, настигая преступника. Все резко меняется с появлением человека в маске Чумного Доктора. Заявив, что его город «болен чумой беззакония», он принимается за «лечение», убивая людей, которые в свое время ушли от наказания при помощи денег и высокого статуса в обществе. Общество взбудоражено. Полиция бессильна. Гром впервые сталкивается с трудностями в расследовании, от итогов которого может зависеть судьба всего города.

Премьера первого трейлера «Майор Грома» состоялась в рамках специальной онлайн-трансляции, организованной Bubble Studios и онлайн-кинотеатром КиноПоиск HD. В эфире актеры и создатели картины поделились историями со съемок и своими впечатлениями от работы над первой крупной экранизацией российских комиксов.

О создании «Чумного Доктора» КиноПоиск рассказывал в материале со съемок. Подробнее о том, кто такой майор Гром, можно узнать здесь. А детали будущего фильма мы рассказывали с его презентации на Comic Con Russia.

КиноПоиск HD — партнер картины в России. КиноПоиск поддержит проект в кинопрокате, а КиноПоиск HD покажет фильм онлайн. Премьера «Чумного Доктора» состоится в 2021 году, но точная дата релиза будет сообщена позже.

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте фильм в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

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