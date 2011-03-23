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Съемки сериала «Мандалорец»: Ранние версии Малыша Йоды

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В новом выпуске документального сериала о съемках «Мандалорца» создатели проекта показали ранние версии дизайна одного из центральных персонажей — Ребенка, также известного как Малыш Йода. Шоураннер Джон Фавро, продюсер Дэйв Филони и художник Кристиан Альцманн перепробовали несколько вариантов, пытаясь найти образ, который бы выглядел одновременно привлекательно и инопланетно.

По иллюстрациям видно, что авторы думали примерно в одном направлении, хотя некоторые варианты выглядят особенно странно. Например, совершенно мультяшная версия в металлической каске или жутковатый мини-Йода с волосами.

В конечном счете создатели пришли к варианту, который зрители увидели в финале первого эпизода. Очаровательный малыш моментально захватил интернет. На его основе делают игрушки и посвящают ему мемы, а режиссер Вернер Херцог признался, что при виде Малыша Йоды на площадке можно было расплакаться от переизбытка чувств.

«Мандалорец» — первый игровой сериал по «Звездным войнам». Он повествует о наемнике, живущем на краю обитаемой галактики, куда не дотягивается закон Новой Республики. Однажды герой получает заказ — доставить некий объект, которым оказывается зеленый младенец с большими ушами. Мандалорец решает пойти против своих работодателей и становится защитником ребенка.

Второй сезон шоу выйдет этой осенью на Disney+. Сюжет новых серий не раскрывается. 

Чтобы не пропустить дату выхода второго сезона, добавьте сериал в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

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