Николас Виндинг Рефн пообщался с изданием The Guardian во время карантина. По словам режиссера «Драйва», в изоляции он смотрит в основном новости, а если возникает интерес к кино, то он открывает собственный сайт byNWR.com, где собраны малоизвестные картины разных жанров. В разговоре с журналистом он порекомендовал четыре фильма из своего каталога.

«Виновный свидетель»

«Несомненно, в жанре нуара предостаточно великих фильмов, однако я убежден, что „Виновный свидетель“ Джозефа Лернера — настоящая жемчужина, которая надолго затерялась в безвестности из-за одной несмотрибельной копии, записанной с ТВ. Негативная пленка фильма не сохранилась, а другие копии мы найти не могли. Так было до тех пор, пока моя команда по реставрации не обнаружила, возможно, последнюю сохранившуюся копию в Британском киноинституте, который позволил нам восстановить фильм и превратить испорченную кассету в чистое кинематографическое золото».

«Сильный страх»

«Да, „Сильный страх“ Неда Хокмана — очередной нуар, но он выделяется на фоне остальных. Подобно музыке, фильмы, снятые в определенном месте, занимают свою нишу в США, и „Сильный страх“ с помощью пустынных пейзажей Оклахомы рисует свою мрачную картину. Беверли Гарлэнд, у которой здесь сильная роль, играет Эллен Уинслоу — одинокую женщину, которая пытается раскрыть тайну исчезновения своего мужа. По-настоящему бескомпромиссное кино».

«Дом на Лысой горе»

«В жизни любого режиссера наступает момент, когда он задается вопросом „Что такое кино?“. „Дом на Лысой горе“ дает на него ответ, и это напоминает фейерверк, брошенный в забитую людьми церковь. Франкенштейн, Человек-волк и Дракула вторгаются в школу для девочек и устраивают настоящий беспредел. „Дом на Лысой горе“ похож на слащавую французскую комедию, но за этим дешевым лоском кроется яркое независимое кино, вобравшее в себя эстетику старого Голливуда. В нем отражено многое: старые комиксы, фильмы о монстрах, рассвет сексуальной революции... По мне, это прекрасно».

«Если тебя утомили пешие, как же тебе состязаться с конями?»

«Порой мы осознаем, что прошлое предсказывает будущее, и лучше всего это доказывают три возмутительных фильма, пропагандирующих христианство, за авторством баптистского проповедника из Миссисипи Эстаса Перкла и Рона Ормонда. Все три были восстановлены byNWR.com: „Небеса верующих“, „Кипящий ад“ и самый первый и самый сильный „Если тебя утомили пешие, как же тебе состязаться с конями?“, вышедший в 1971 году. Захватывающий, дерзкий и очень страшный, этот фильм показывает Америку, охваченную кровавой бойней против вторжения коммунистов. Знакомо, не правда ли? Так выглядели бы США, если бы Дональд Трамп исчез и президентом внезапно бы стал Майк Пенс (маски для лица не прилагаются). Когда Эстас смотрит в камеру перед финальным призывом к алтарю, у вас может возникнуть желание исповедаться в своих грехах».

Николас Виндинг Рефн не первый, кто дает интервью из изоляции. Ранее Роберт Паттинсон рассказал GQ про неудавшийся бизнес-план и подготовку к роли Бэтмена, а Эндрю Скотт раскритиковал зависимость от соцсетей.