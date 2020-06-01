Фанаты считают, что новые постеры «Академии „Амбрелла“» намекнули на сюжет второго сезона

Стрим-сервис Netflix выпустил новые постеры второго сезона сериала «Академия „Амбрелла“». Минималистичные плакаты, на которых братья и сестры Харгривс скрывают лица под зонтами, привлекли внимание фанатов тем, как они были опубликованы. По сюжету у всех главных героев есть свой номер, но в сети постеры появились в случайном порядке, на основе чего было выдвинуто предположение, что таким образом создатели намекают на сюжет продолжения.

В центре сюжета сериала — дети, родившиеся с суперспособностями, которых загадочный миллиардер Реджинальд Харгривс вырастил в качестве команды супергероев. Однако в итоге они распались и спустя много лет вновь встретились на похоронах своего приемного отца. Вскоре о себе дает знать давно пропавший брат, Номер Пять, который сообщает, что через неделю мир ждет конец света.

В финале первого сезона апокалипсис все-таки настиг Землю, но герои благодаря способности Номера Пять успели вернуться в прошлое. Фанаты уверены, что случайный порядок публикации постеров намекает на возможное развитие сюжета. Они считают, что героев раскидало по времени, и теперь они должны найти способ вновь объединиться. На похожую ситуацию указывали и первые тизер-постеры, один из которых задавался важным вопросом: «Когда они?»

Другой интересный момент на новых постерах — лицо Номера Пять, которое, в отличие от других, покрыто брызгами крови.

Стоит отметить, что это не более чем предположения, и настоящие подробности сюжета продолжения по-прежнему не раскрываются.

Второй сезон сериала «Академия „Амбрелла“» увидит свет 31 июля 2020-го.